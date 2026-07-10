Assassin's Creed Black Flag Resynced: Trophäen-Guide - so holt ihr euch alle Erfolge und Platin

Wer in Resynced 100% bei den Erfolgen erreichen will, hat einiges zu tun, aber längst nicht mehr so viel, wie im Original von 2013.

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Annika Bavendiek
10.07.2026 | 15:50 Uhr

Edward lockt uns schon mit der schönen Platin-Trophäe. Edward lockt uns schon mit der schönen Platin-Trophäe.

Assassin's Creed Black Flag Resynced bietet dank neuer Technik eine noch schönere Open World als das Original von 2013. Hinzu kommt, dass das Remake nach wie vor viel Spaß macht. Wer also nicht genug von Edwards Reise durch die Karibik bekommen kann, kann sich daran machen, alle Trophäen freizuschalten. Wir verraten euch hier, welche Achievements es gibt und haben hier und da noch einen Tipp für euch parat.

Spoilerfreie Trophäenliste: Wir orientieren uns hier an der Auflistung der PS5 und haben die versteckten Erfolge in einen extra aufklappbaren Spoiler-Kasten versteckt, um euch nicht aus Versehen zu viel zu verraten.

Trotzdem verraten die normal einsehbaren Trophäen womöglich hier und da ein bisschen über das Spiel, die Story ist davon aber unberührt.

Zu einigen Trophäen haben wir euch direkt hilfreiche Guides verlinkt.

Video starten 6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Insgesamt bietet Resynced 50 Trophäen – auf PC bzw. Xbox Series X/S entfällt die Platin und damit sind es 49 Erfolge.

  • 1x Platin
  • 1x Gold
  • 11x Silber
  • 37x Bronze

Alle Trophäen in Black Flag Resynced

Bronze

  • Erinnerungen an meine Feinde - Alle Charakterporträts im Herrenhaus auf Great Inagua aufhängen
  • Gouverneur - Renoviere alle Gebäude im Dorf auf Great Inagua.
  • Kein Abfall - Füge eine Karte aus Kartenstücken zusammen.
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  • Piratenkodex - Das Überleben aller Piraten bei einer Straßenschlägerei sichern.
  • Unter Dieben - Öffne eine Schmugglertruhe.
  • Eine helfende Hand - Schließe eine Templerjagd-Sequenz ab.
  • Die tödlichen sieben Weltmeere - Finde alle Schatztruhen in versunkenen Schiffswracks.
  • Ruhe da! - Töte eine Wache, die die Alarmglocke läutet.
  • Matador - Insgesamt dreimal dem Ansturm eines Wildschweins ausweichen.
  • Der perfekte Jäger - Lande einen perfekten Harpunentreffer auf einen weißen Hai.
  • Doppelt drücken - Zwei Ozelotangriffe kurz hintereinander parieren.
  • In Besitz - Schließe alle Aktivitäten an einem Ort ab.
  • Der Henker - 10 Gegner durch Erhängen mit dem Wurfpfeil eliminieren.
  • Schnapp sie dir alle! - Mindestens fünf Feinde mit einer einzigen Rauchbombe erwischen.
  • Lucky Luke - Pistolen verwenden, um vier Feinde hintereinander innerhalb von fünf Sekunden zu töten.
  • Mit dem Rücken zur Wand - Töte einen Feind, indem du ihn von einer Wand aus niederschlägst.
  • Lass mich das erklären - Nach perfekter Parade insgesamt vier Niederschläge ausführen.
  • Havanna wie es leibt und lebt - Mache eine Tour von Havanna (schließe Sequenz 2, Erinnerung 1 ab).
  • Alter Mann an Deck - Rekrutiere alle Offiziere.
  • Nieder mit dieser Flagge - Ein Hauptkonvoischiff entern.
  • Unsinkbar - Überlebe eine Monsterwelle von der Seite.
  • Yo Ho … - Lerne ein neues Shanty.
  • Gejagter Jäger - Einen Piratenjäger auf höchstem Bekanntheitsgrad besiegen.
  • Gut geduckt - Gehe dreimal perfekt in Deckung.
  • Ein feiner Freund - Den sekundären Schussmodus einer Jackdaw-Waffe freischalten.
  • Flaggenschmuck - Rüste kosmetische Gegenstände in allen Verzierungsplätzen der Jackdaw aus.
  • Fescher Handwerker - Einen Gegenstand herstellen.
  • Arbeit und Vergnügen - 50.000 Reales ausgeben
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  • Bärenhunger - Verbrauche 20 Proviant.
  • Naturfreund - Mit allen sieben zahmen Tieren interagieren.
  • Seemannsgrab - Tauche bis zum tiefsten Punkt der Spielwelt.
  • Edward Katzenpfote - Zerbrich 50 Topfpflanzen.
  • Ed, der Taucher - Eine Gesamtstrecke von 1000 km unter Wasser zurücklegen. Unterwasserwracks sind davon ausgenommen.

Für alle versteckten Bronze-Trophäen bitte aufklappen:

Spoiler anzeigen
  • Ein lausiger Vogel - Werde zum Käpt’n deines Schiffes (schließe Sequenz 2, Erinnerung 6 ab).
  • Wände, die den Wind abhalten - Richte dich in deinem neuen Zuhause ein (schließe Sequenz 4, Erinnerung 1 ab).
  • In einer Welt ohne Gold … - Sei Zeuge vom Ende einer Legende (schließe Sequenz 8, Erinnerung 1 ab).
  • Verkatert - Wache in einem Heuhaufen auf.

Silber

  • Hinfort mit Euch! - Erobere alle Forts.
  • Dilettant - Alle Dekorationsplätze im Herrenhaus auf Great Inagua füllen.
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  • Großmeister - Gewinne bei den verschiedenen Spielen in der Taverne.
  • Zu viel des Guten IV - Einen durch Rauch beeinträchtigten Berserker-Gegner vom Schiff treten.
  • Sammelwahn - Füge ein Schiff jeder Schiffsklasse zu Kenways Flotte hinzu.
  • Den Gefallen erwidern - Ramme einer rammenden Brigg mit Wucht entgegen.
  • Der Teufel der Karibik - Besiege alle legendären Schiffe.
  • Schön verschifft - Verbessere vollständig die Jackdaw.
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  • Kartograf - Besuche jeden Ort im Spiel.

Für alle versteckten Silber-Trophäen bitte aufklappen:

Spoiler anzeigen
  • Der Letzte, der geht - In ein brennendes Schiff setzen.
  • Blow The Man Down - Schieße alle hängenden Leichen in Long Bay herunter.

Gold

Für alle versteckten Gold-Trophäen bitte aufklappen:

Spoiler anzeigen
  • Immerzu ein Dorn - Durchkreuze einen Plan der Templer (schließe Sequenz 12, Erinnerung 5 ab).

Platin

  • Prisen, Plünderungen und Abenteuer! - Gewinne alle Trophäen.
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Abgesehen von den Guides, die wir bei den dafür entsprechenden Trophäen verlinkt haben, findet ihr hier oben noch weitere hilfreiche Artikel, um mehr aus Assassin's Creed Black Flag Resynced herauszuholen.

Im Vergleich zu AC 4 Black Flag (2013) geht Resynced etwas nachsichtiger mit eurer Zeit um. Ein wenig Geduld und Mühe müsst ihr zwar nach wie vor mitbringen, etwa um alle Kunstwerke zu sammeln, da das Remake aber weder den DLC noch den Multiplayer mit an Bord hat, fallen die damit verbundenen Trophäen raus.

Das bedeutet unter anderem, dass der lästige Multiplayer-Grind Geschichte ist. Es gibt außerdem keine verpassbaren Trophäen oder die Pflicht, etwas auf "Schwer" zu spielen.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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