Wer kennt nicht den bekannten Song »Everything is awesome« aus dem ersten LEGO-Film. Diesen Leitsatz hat LEGO nun etwas abgeändert und passend zum Pride-Month einfach alle zu etwas Besonderem erklärt. Ab sofort gibt es mit dem »Jede*r ist besonders« (Everyone is awesome) LEGO-Set eine Möglichkeit sich die bunte Vielfalt nach Hause zu holen.



Jede*r ist besonders-Set kaufen: Der Preis für das Set liegt bei 34,99 Euro und es hat 346 Teile. Es beinhaltet zudem 11 besonders bunte Mini-Figuren.

LEGO-Set Jeder ist besonders für 34,99 Euro kaufen

GamePro steht ebenfalls hinter der Botschaft des Sets und setzt sich für Toleranz und Vielfältigkeit ein, wie ihr unserem aktuellen Statement entnehmen könnt.

Das steckt hinter dem Pride-Set von LEGO

Das Set wurde von Matthew Ashton entworfen. Er gehört selbst zur LGBTQIA+ Community und für ihn ist es ein Bedürfnis voranzugehen und ein positives Statement für Liebe und Inklusion zu setzen. Auf der LEGO-Shopseite sagt er:

"Für uns sind Kinder Rollenmodelle, und Kinder stehen allem aufgeschlossen gegenüber; Herkunft oder Hintergrund interessiert sie nicht. Das sollten wir alle anstreben.



Das Auftreten nach außen ist so wichtig. Ich bin den Achtzigern aufgewachsen und war ziemlich offensichtlich schwul. Damals wurde dem Schwulsein häufig mit Negativität begegnet. Als ich ein junger Teenager war, herrschte die AIDS-Krise, die uns allen Angst und Bange machte.



Weil ich ein sehr femininer Junge war, wurde mir von den Erwachsenen um mich herum ständig gesagt, womit ich spielen durfte und womit nicht und dass ich mich wie ein richtiger "Bub" benehmen und mich abhärten sollte. Von den Dingen, die mir am natürlichsten vorkamen, wollte man mich abbringen. Ich denke, die meisten Erwachsenen um mich herum taten das, um mich vor Mobbing und Drangsal zu schützen. Dabei kam ich mit allen Kindern in der Schule gut zurecht. Das alles hatte großen Einfluss auf meine Entwicklung; es war sehr strapaziös und ermüdend und hat mein Selbstvertrauen gestört.



Ich finde, dass durch viele kleine Schritte und Produktangebote wie "Jeder ist besonders" und auch dank der Menschen aus der LGBTQIA+ Community nach außen hin sichtbar wird, dass sich vieles mit der Zeit bessert und dass jeder einen Platz in der Gesellschaft findet. Das ist das, was für mich daran so wichtig war und ist: Dieses Modell hat eine starke Message, auf die wir stolz sein können."

