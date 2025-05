"Was habe ich getan?" Sechsjähriger bekommt zu Weihnachten sein erstes LEGO – kurz darauf hat er eine ganze Stadt samt Mafia-Boss, korrupten Bürgermeister und einer kriminellen Möwe

Ganz schön was los auf den Straßen von Roryville.

Mit LEGO oder anderen Klemmbausteinen verschiedene Dinge zu bauen, ist ein großer Spaß. Wenn wir dieses Hobby aber noch mit unseren Liebsten teilen können, macht es die Sache sogar noch besser – auch wenn es in diesem Fall bedeutet, dass eine Chips stehlende Möwe bei uns einzieht.

Vater und Sohn errichten ganze Stadt aus LEGO

Auf dem Kanal LegoCityRoryville teilt ein Vater Eindrücke aus Roryville – einer Stadt, die er zusammen mit seinem sechsjährigen Sohn vollständig aus LEGO gebaut hat. Das Projekt bestand bereits vor zwei Monaten aus 106 Grundplatten, dabei hatten die beiden erst 90 Tage vorher mit dem Aufbau begonnen.

Da hatte der Sohn sein erstes eigenes LEGO zu Weihnachten bekommen und seitdem ist er so begeistert von den Klemmbausteinen wie sein Vater. Wollt ihr wissen, wie das Ganze aussieht, schaut mal hier vorbei:

Besonders schön ist, dass der Kleine die Stadt mithilfe seiner Fantasy mit Leben und witzigen Geschichten füllt. Sein Vater schreibt etwa, dass die Stadt von einem Mafia-Pizza-Boss und einer Möwe namens Chippy heimgesucht wird. Letzte klaut ständig Chips und wir haben so eine Vermutung, wo die am Ende landen.

Auch abseits des oben verlinkten Beitrags teilen die beiden regelmäßig neue Eindrücke aus dem gemeinsamen Projekt. Darunter sind häufig eigene Entwürfe (MOCs), etwa zu einer kleinen Pferderennstrecke oder der Gringotts Bank aus Harry Potter.

Auch in der Community kommt das Projekt sehr gut an. Auf die scherzhafte Frage "Was habe ich getan!?" antwortet ein User etwa "Du hast eine Menge Erinnerungen erschaffen!" – und das ist wohl das Wertvollste an der ganzen Sache.

Wer sich für Klemmbausteine interessiert, bekommt auf der Seite der beiden übrigens auch Sachen zu sehen, die nicht direkt etwas mit der Stadt zu tun haben. So haben die beiden etwa einen Blumentopf aus LEGO Elementetrennern entworfen und zeigen regelmäßig auch sehr alte Modelle, die sich teilweise enorm von den heutigen unterscheiden.

Wie findet ihr das Projekt und teilt ihr eure Freude für Steine auch mit anderen? Welche MOCs habt ihr bisher erstellt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.