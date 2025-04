Riesiger LEGO-Sale kurz vor Ostern: Spart jetzt reichlich auf Geschenke von Star Wars, Minecraft und mehr!

Ob schönes Blumenbouquet, Star Wars TIE Bomber oder das Lootlama aus Fortnite. MediaMarkt reduziert viele Sets.

In 2 Wochen ist Ostern und ihr habt noch keine Geschenke für euch oder andere? MediaMarkt hilft euch mit einem großen Angebot an LEGO Sets. Natürlich sind alle so handlich, dass man sie gut verstecken kann. In der Preisklasse von 20 bis 70 Euro ist LEGO meiner Meinung nach am stärksten, denn hier bekommt ihr coole Sets und viel Spielspaß für wenig Geld.

Star Wars und Harry Potter - die größten Marken von LEGO im Angebot

Obwohl die Filme schon seit über 10 Jahren in den Kinos gelaufen sind, bringt LEGO immer noch Sets zu Harry Potter heraus. Ob alte Klassiker wie der Fliegende Ritter neu aufgelegt werden oder neue Ideen wie Dobby der Hauself, als Figur gebaut wird, die Sets bleiben beliebt.

Den Fahrenden Ritter gab es bereits bei LEGO, während Dobby ein komplett neues Set ist.

Star Wars ist nach wie vor die erfolgreichste LEGO Lizenz. Jedes Jahr gehören die Sets aus einer weit entfernten Galaxie neben LEGO City und Technic zu den Bestsellern. Die coolen Raumschiffdesigns passen auch einfach perfekt zum LEGO-Look und im Oster-Sale bei MediaMarkt kann man zum Beispiel Ashokas Jedi Fighter oder einen Tie Bomber günstig ergattern.

LEGO Star Wars Raumschiffe gehen immer, vor allem wenn sie im Angebot sind.

Minecraft, Fortnite und Super Mario - LEGOs Gaming-Sets im Sale günstig schnappen

Erst seit kurzem gibt es im LEGO Sortiment auch Sets mit Gaming-Bezug. Kein Wunder, kennt doch heutzutage jedes Kind Fortnite, Mario und Sonic. Am coolsten finde ich aber die Minecraft-Sets. Das ist eine Kooperation, die einfach Sinn macht und richtig nostalgischen Oldschool-LEGO-Spaß bietet. Auch die anderen Gaming-Sets sind auf jeden Fall einen Blick wert:

Die LEGO Gaming Sets gehören mittlerweile zu meinen Lieblingen. Besonders das Lootlama aus Fortnite ist richtig gut gelungen.

Drei Disney-Tiere* aus LEGO zu Ostern im Angebot

*falls ihr Stitch als Tier dazu zählen möchtet. Neben Stitch sind auch Heihei, das Huhn aus Moana, und der kleine Simba aus König der Löwen reduziert. Alle drei Figuren sind noch recht neu auf dem Markt und machen dank ihrer Detailtreue in jedem Zimmer eine gute Figur.

Stitch und Disney sind Teil der Disney Classics Collection und beide echt knuffig und viel günstiger, als man denkt.

Neben den großen Marken sind natürlich auch die großen LEGO Themen im Ausverkauf vertreten. Hier einige der besten Angebote von LEGO City, LEGO Friends, LEGO Technic und LEGO Ninjago:

Im großen LEGO Sale bei MediaMarkt sollte für jeden das passende Ostergeschenk dabei sein. Und auch falls ihr Ostern nicht feiern solltet, sind einige der Sets, wie der Blumenstrauß, einfach zeitlos schön. Die Angebote sind gültig bis zum 20. April.