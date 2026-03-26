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Riesiger LEGO-Sale bei MediaMarkt: Vom Game Boy bis Star Wars sind echte Perlen dabei!

Bald ist wieder Ostern und viele nehmen sich die Feiertage, um Urlaub zu machen. Aber einige verbringen die Zeit in Ruhe zu Hause und genau dafür sind neue LEGO-Sets perfekt – vor allem, wenn sie so günstig abzustauben sind!

Benjamin Wlodek, GamePro Deals
26.03.2026 | 18:50 Uhr


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One Piece, Marvel + viel mehr – zum Auftakt der Osterwoche gibts bei MediaMarkt reichlich LEGO-Sets im Angebot! One Piece, Marvel & viel mehr – zum Auftakt der Osterwoche gibt's bei MediaMarkt reichlich LEGO-Sets im Angebot!

Ist dieser kleine Groot nicht absolut süß? Manchmal, wenn ich durch die verschiedenen LEGO-Angebote stöbere, bin ich überrascht, was LEGO alles im Sortiment hat. Aber neben Geheimtipps gibt es aktuell bei MediaMarkt auch richtige Hits im Angebot, aber schaut regelmäßig rein, denn bis Sonntag kommen jeden Tag 10 neue LEGO-Angebote hinzu!

Schaut euch die LEGO-Angebote bei MediaMarkt an!

Meine Angebot-Highlights:

LEGO-Sale bei MediaMarkt – neue Angebote bis Sonntag

Der aktuelle Sale läuft bis zum 29. März, also bis Sonntag. Wer aktuell mit der Auswahl von 40 Sets nicht ganz zufrieden ist, sollte jeden Tag nochmal hineinschauen, denn täglich werden dem ganzen Angebots-Pool 10 weitere Sets hinzugefügt! Vielleicht ist schon morgen euer nächstes LEGO-Set im Angebot?

LEGO Game Boy – der Retro-Handheld für Kinder der 80er

Kommt verdammt nah an das Original! Zusammen mit Super Mario Land und Zelda: Links Awakening als Cartridges. Kommt verdammt nah an das Original! Zusammen mit Super Mario Land und Zelda: Link's Awakening als Cartridges.

Für mich ist der Game Boy von LEGO eines der besten Sets von LEGO. Er ist super detailliert und fühlt sich fast so an wie der echte Game Boy, vor allem mit den zwei Karten zum hinten Reinstecken und den Spielszenen. Mit einer UVP von knapp 60 € bei 421 Teilen ist er etwas happig, aber im Angebot für 42,99 €, ist er das perfekte Geschenk für jeden Nintendo-Fan!

Und wer gerne herumbastelt, kann sogar aus dem LEGO-Set eine funktionierende Konsole basteln, so wie dieser Fan:

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Iron Man Suit Mark 3 – cooles Set mit kleinem Manko

Auch im Angebot: Dieses große Modell der Iron Man Suit Mark 3 aus dem ersten Iron Man-Film. Zu dem großen Modell aus 1297 Steinen gesellt sich auch eine kleine Iron Man-Minifigur. Ein super schönes Set, wie ich finde. Aber bei all den Bildern des Sets könnte man behaupten, dass es leuchtet.

Bei so einem Größenunterschied zur Minifigur könnte der große Iron Man gleich in Pacific Rim mitspielen. Bei so einem Größenunterschied zur Minifigur könnte der große Iron Man gleich in Pacific Rim mitspielen.

In der Vorlage wird der Anzug von Iron Man durch den Arc-Reaktor angetrieben, der hellblau leuchtet. Es wäre also naheliegend, dass das Set ebenfalls leuchtende Komponenten hätte. Wie ein Fan aber nach dem Kauf erfahren musste, war das eben nicht der Fall:

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Trotz "fehlender" Leuchtfunktion finde ich das Set sehr gelungen und beim aktuellen Preis von knapp unter 100 € ist es für ein Lizenzprodukt von Marvel ein ziemlich fairer Preis. Mit 38 cm Höhe wird er auch eine beachtliche Präsenz auf eurem Schrank ausstrahlen.

Gönnt euch dieses coole Iron Man-Modell!
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