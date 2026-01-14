LEGO-Fan bestellt das neue Iron Man-Set vor, merkt dann, dass es gar nicht leuchten kann - obwohl eine Werbung es vorgaukelt: "Das war absichtlich irreführend"

Das neue Iron-Man-Set kommt als Sammleredition daher. Doch nicht alle Fans freuen sich darüber.

Stellt euch vor, ihr schaut euch die Werbung zu einem Produkt an und seid hellauf begeistert. Weil ihr die Marke kennt und bisher positive Erfahrungen damit gemacht habt, bestellt ihr die Ware vor. Einige Wochen später kommt dann die Enttäuschung per Post bei euch an: Das Produkt bietet gar nicht dasselbe wie in der Werbung.

LEGO-Fans sind nach irreführender Werbung enttäuscht vom neuen Iron Man-Set

Der Fall, den wir euch oben beschrieben haben, dürfte auf einige LEGO- und Marvel-Fans in den vergangenen Wochen zugetroffen haben. Ende 2025 wurde ein Iron-Man-Set beworben, das im Endeffekt nicht alles aus der Werbung bietet. Beim Anblick des Videos sieht die Figur nämlich so aus, als ob der Arc-Reaktor im Anzug leuchten könne. In der Realität ist das aber nicht möglich.

Name: Iron Man Mark 3 Sammleredition

Iron Man Mark 3 Sammleredition Set-Nummer: 76344

76344 Preis: 129,99 Euro

129,99 Euro Anzahl Teile: 1297

1297 Maße: 38 cm x 21 cm x 11 cm

"Das Video war absichtlich irreführend"

Auf Reddit entdecken wir Käufer*innen, die ihrer Enttäuschung im Internet Luft machen. Ein Fan beschreibt in einem Beitrag seine Enttäuschung bei der Ankunft der Lieferung und dem Zusammenbauen des Sets. Innerhalb von 24 Stunden schließen sich knapp 5.000 Personen in Form von Upvotes an.

Auch in den Kommentaren finden wir eine Menge Zustimmung:

„Ich meine, wie kannst du nicht erwarten, dass es leuchtet? Das ist super irreführend. Es ist, als ob man mit Kindern Werbung machen würde, die in leuchtenden Schuhen rennen. Und wenn du die Schuhe bekommst, leuchten sie nicht lol.“ – Redditor Zestyclose_Current41

„Wenn ich die Werbung gesehen hätte, würde ich definitiv denken, dass es leuchten kann. Ich weiß, LEGO stellt nicht oft leuchtende Sachen her, aber das könnte ein Irrtum sein.“ – Redditor AshleyWJ_

„Yeah, das ist kompletter Mist und eindeutig so gemacht, als ob es leuchtet, wenn man reindrückt. Reiche eine Beschwerde bei der ASA [Anmerk. der Redaktion: vergleichbar mit dem Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft bei uns] ein.“ – Redditor cmfarsight

Ferner fragen sich einige Personen in den Kommentaren, ob der Arc-Reaktor des Sets nicht doch ursprünglich leuchten sollte. Die Werbung könnte beispielsweise schon früh in Auftrag gegeben worden sein, als das Feature noch geplant war. Das Stichwort ist jedoch „mutmaßlich“. LEGO hat sich zu dem Fall nicht offiziell geäußert.

Wie seht ihr das? Würdet ihr beim alleinigen Betrachten der Werbung davon ausgehen, dass der Arc-Reaktor des LEGO-Sets leuchten kann?