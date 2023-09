Neuer Star Wars-Jäger aus Lego: Ashokas T-6 Jedi Shuttle ist gerade ein Schnäppchen bei Amazon!

Reist jetzt mit Ahsoka in eine weit entfernte Galaxie!

Passend zur Ahsoka Tano-Serie auf Disney+ hat LEGO ein schickes Set zusammengestellt. Das T-6 Jedi Shuttle sieht erstklassig aus und bietet einige coole Features. Die passenden Mini-Figuren sind natürlich ebenfalls dabei. Bei Amazon kostet das Set gerade nur 54,58€. Der Versand ist gratis. Die UVP liegt bei 74,99€.

LEGO Star Wars Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle im Angebot

Die Star Wars-Sets gehören nicht ohne Grund zu den beliebtesten Modellen von LEGO. Die bunten Raumschiffe sind super zum Spielen und machen auch im Regal oder in der Vitrine richtig was her. Das T-6 Jedi Shuttle von Ahsoka Tano reiht sich da wunderbar ein.

Das Set umfasst insgesamt 599 Teile und ist damit perfekt für den Weihnachtsabend oder für eine Folge Ahsoka geeignet. Neben dem Raumschiff gehören vier Mini-Figuren dazu: Ahsoka Tano, Sabine Wren, Professor Huyang und Marrok. Die Figuren kommen natürlich allesamt mit kleinen Extras:

Ahsoka Tano: 2 Lichtschwerter

2 Lichtschwerter Sabine Wren: 2 Blaster

2 Blaster Professor Huyang: Schraubenschlüssel

Schraubenschlüssel Marrok: Doppelklingen-Lichtschwert

Schnappt euch das LEGO Star Wars-Set jetzt im Angebot

Das Cockpit des Shuttles lässt sich aufklappen und mit einer Mini-Figur besetzen. Das Raumschiff kann durch das einfahrbare Fahrwerk im Handumdrehen in den Flugmodus versetzt werden und bietet zwei Aufbewahrungsfächer für Waffen und Werkzeuge. Zwei Shooter sind natürlich ebenfalls an Bord.

Für noch mehr Spielspaß

Wenn ihr von der Ahsoka-Serie nicht genug bekommt, könnt ihr eure Leidenschaft auch mit einem weiteren Set ausleben. LEGO Star Wars New Republic E-Wing vs. Shin Hatis Starfighter bietet gleich zwei weitere Raumschiffe und mit Baylan Skoll, Shin Hati, Morgan Elsbeth sowie Captain Porter vier andere Minifiguren. Ein passender Astromech-Droide ist ebenfalls dabei.

Das Set ist aktuell von 104,99€ auf 75,16€ reduziert und bildet die perfekte Ergänzung zum Jedi Shuttle von Ahsoka Tano.

