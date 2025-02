LEGO Star Wars Angebot: Jetzt eines der beliebtesten Sets für nur 14€ bei Amazon abstauben!

Bei Amazon gibt es gerade einen der Bestseller unter den LEGO Star Wars Sets günstig im Angebot.

Gerade könnt ihr euch eines der aktuell beliebtesten LEGO Star Wars Sets bei Amazon günstig im Angebot schnappen. Für das 501st Clone Troopers Battle Pack, das auf Star Was: The Clone Wars beziehungsweise Star Wars: The Bad Batch basiert und eine tatsächlich feuernde Kanone liefert, bezahlt ihr aktuell nur noch schlappe 14,39€. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Wie üblich macht Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Falls ihr in diesem Fall zu spät kommen solltet, gibt es bei Amazon übrigens noch eine ganze Reihe weiterer LEGO Star Wars Sets im Angebot, mit denen ihr euch trösten könnt, darunter etwa eine stattliche Auswahl an Raumschiffen. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Klonkrieger mit Kanone: LEGO Star Wars Set im Angebot schnappen!

Die Kanone ist natürlich das Glanzstück des LEGO Star Wars Klonkrieger-Sets, aber auch die übrige Truppe ist ordentlich bewaffnet.

Zum Preis von 14,39€ bekommt ihr bei LEGO Star Wars natürlich kein allzu umfangreiches Set, sondern eines, das eher zur Ergänzung größerer Sets gedacht ist, um mit diesen zusammen große Schlachtszenen nachzustellen. Doch obwohl es nur über 119 Teile verfügt, macht das 501st Clone Troopers Battle Pack auch für sich alleine einiges her. Das hat es natürlich vor allem seiner AV-7 Anti-Fahrzeug-Kanone zu verdanken.

Diese auf vier flexiblen Beinen stehende Kanone ist höhenverstellbar, um Ziele am Himmel oder auf dem Boden anvisieren zu können, und verfügt über einen Sitz für den Schützen. Ihr spektakulärstes Feature ist aber natürlich der Federmechanismus, durch den ihr tatsächlich ein Geschoss, das einem Laserstrahl nachempfunden wurde, verschießen könnt. Die Wucht dieses Geschosses reicht locker, um Figuren umzustoßen oder eventuell sogar ein Stück weit durch die Luft zu schleudern.

Die Kanone des LEGO Star Wars Sets ist verstellbar, damit ihr euer Ziel genau anvisieren könnt.

Die Kanone ist 7 cm hoch, 6 cm breit und 13 cm lang. Neben ihr werden vier Figuren mitgeliefert, nämlich zwei Heavy Trooper mit Blastern, ein Clone Specialist mit einem Blaster-Gewehr und ein Offizier mit einer Blaster-Pistole. Alle vier gehören der berüchtigten 501. Legion an, welche auch unter dem Namen „Vaders Faust“ bekannt ist und schon unter dessen Kommando stand, als er noch als Anakin Skywalker in den Klonkriegen kämpfte.