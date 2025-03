LEGO Star Wars Droideka im Amazon-Angebot: Ja, man kann ihn wirklich zusammenrollen!

Mit dem LEGO Star Wars Droideka könnt ihr euch eine der besten Figuren, die Episode 1 ins Universum eingeführt hat, fürs Wohnzimmer sichern.

Wenn es um LEGO Star Wars geht, denken gerade erwachsene Sammler oftmals zuerst an die großen Raumschiffe. Doch auch wenn diese hervorragende Ausstellungsstücke abgeben, sind die kleineren Sets mit Truppen und Kriegsgerät für den Kampf am Boden oft interaktiver und raffinierter. Ein gutes Beispiel hierfür ist der LEGO Star Wars Droideka (75381), den es bei Amazon gerade 28 Prozent günstiger im Vergleich zum LEGO Shop gibt:

Was kann der LEGO Star Wars Droideka aus 2024?

Wie im Film kann sich der LEGO Star Wars Droideka zusammenrollen.

Bei dem LEGO Star Wars Droideka aus 2024 handelt es sich um eine Nachbildung der Zerstörerdroiden, die vor allem aus Star Wars: Die dunkle Bedrohung und Star Wars: The Clone Wars bekannt sind. Die Vorlage wird optisch gut und weitgehend authentisch eingefangen. Die Arme lassen sich sogar leicht vor und zurück bewegen, um den Rückstoß beim Feuern zu simulieren.

Das spektakulärste Feature ist aber natürlich, dass sich der Droideka zusammenrollen und wieder ausklappen lässt, wie man es aus den Filmen kennt. Die tödlichen Droiden herumrollen und blitzschnell die Angriffshaltung einnehmen zu sehen, gehört zweifelsfrei zu den cooleren Momenten aus Episode 1. Ganz so schnell geht das mit dem Wechsel in die Angriffshaltung beim LEGO-Modell zwar nicht, weil ihr die Teile manuell ausklappen müsst, aber das funktioniert mit wenigen Handgriffen.

Neben dem Zusammenrollen bietet der LEGO Star Wars Droideka noch ein paar weitere Extra-Features.

Falls ihr den Droideka tatsächlich mit Schwung über euren Wohnzimmerboden kugeln lassen möchtet, stören zwar die Arme ein bisschen, weshalb ihr nicht erwarten solltet, dass er so sauber rollt wie ein Ball. Immerhin ist das Modell aber, obwohl es sehr leicht und kleinteilig ist, doch solide genug gebaut, dass man robust damit umgehen kann, ohne dass es gleich in all seine Einzelteile zerfällt.

Das Set besteht aus 583 Teilen, was für den UVP von 64,99€ zugegebenermaßen nicht besonders viel ist. Zum aktuellen Preis bei Amazon sieht das Preis-Leistungs-Verhältnis aber natürlich schon deutlich besser aus. Trotz seiner interaktiven Elemente ist der Droideka übrigens primär als Ausstellungsstück gedacht, wie man an der kleinen mitgelieferten Tafel mit Daten zu dem Zerstörerdroiden sehen kann. Zu dieser Tafel gehört sogar eine zusätzliche kleine Droideka-Figur.