Letzte Chance! LEGO Star Wars Sets vom Millennium Falcon bis Ahsoka im Top-Angebot schnappen

Der Star Wars Day (May the 4th) ist vorbei und viele der Sales sind inzwischen beendet. Wer günstige LEGO Star Wars Sets abstauben will, kann aber noch immer eine Menge Schnäppchen machen, denn bei Otto laufen die LEGO-Angebote aktuell noch. Dort gibt es weiterhin Sets von Klassikern wie dem Millennium Falcon bis hin zu jüngeren Star Wars-Auskopplungen wie Ahsoka und The Mandalorian günstig im Angebot.

Eines der Highlights ist beispielsweise der AT-TE Walker, den ihr zusammen mit einer ganzen Reihe von Klonkriegern und Droiden jetzt stolze 50€ günstiger bekommt:

Hier haben wir euch eine Liste mit einigen der spannendsten LEGO Star Wars Sets bei Otto zusammengestellt, der Vergleichspreis bezieht sich dabei stets auf die UVP:

Offiziell laufen die Angebote noch bis zum 7. Mai, also bis Dienstag. Ihr solltet aber damit rechnen, dass viele Deals schon früher ausverkauft sind. Da die meisten anderen Händler ihre Star Wars Day Sales bereits beendet haben, dürften sich viele LEGO-Fans nun auf die Otto-Angebote stürzen.

Nur noch bis Mitternacht: Star Wars Day im LEGO Store

Den neuen TIE Abfangjäger könnt ihr euch jetzt im Star Wars Day Sale des LEGO Stores sichern.

Falls ihr bei Otto nicht das Richtige für euch findet, könnt ihr alternativ schnell noch dem offiziellen LEGO Store einen Besuch abstatten. Hier läuft der Star Wars Day noch den ganzen Sonntag hindurch und endet pünktlich um Mitternacht. Die Preise sind nicht unbedingt besser, aber dafür findet ihr hier weitere Sets wie beispielsweise den brandneuen TIE-Abfangjäger. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

