Koop-Spaß für kalte Tage: Holt euch jetzt mit LEGO Star Wars die komplette Skywalker Saga für die Switch im Angebot

Alle neun Filme in einem Spiel!

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga vereint alle neun Filme der wohl beliebtesten Sci-Fi-Reihe überhaupt in einem galaktischen Koop-Abenteuer. Bei Amazon könnt ihr euch die Version für die Nintendo Switch gerade für nur 22,50€ bestellen. Der Versand ist zudem komplett kostenlos.

Tiefstpreis: Das Spiel war in der Switch-Variante noch nie günstiger. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mit Versand mindestens 29,15€. (Quelle: geizhals.de)

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga im Angebot

Vor langer Zeit in einer gar nicht so weit entfernten Galaxis konnten sich Spieler*innen kaum vor LEGO-Umsetzungen beliebter Marken wie Harry Potter, Indiana Jones und nicht zuletzt Star Wars retten. Die Flut an neuen, aber immer sehr ähnlich aufgebauten Spielen endete zumindest für Star Wars 2016 und es sollte ganze sechs Jahre dauern, bis wieder ein Klötzchen-Spiel von TT Games veröffentlicht wurde.

Die Wartezeit haben die Entwickler*innen aber gut genutzt, um das bewährte Konzept aus Rätsel lösen, Kämpfen und Sammeln um ein paar clevere Nuancen zu erweitern. Außerdem ist LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga direkt euch der umfangreichste Teil der langen Serie geworden.

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test - Die Skywalker Saga im Test

Ihr könnt hier alle neun Filme in komprimierter Form nachspielen, berühmte Orte wie Naboo, Tatooine oder den Todesstern erkunden und vor allem alles kaputt hauen, was nicht niet- und nagelfest ist. Wie immer gibt es auch unzählige Sammelobjekte, über 300 Minifiguren möchten so etwa freigeschaltet werden.

Um die Missionen abwechslungsreicher zu gestalten, hat TT Games die Nahkämpfe verbessert und Kombos eingeführt. Ihr erlebt das Spiel jetzt zudem aus der Third-Person-Perspektive, was euch die Spielwelt noch genauer untersuchen lässt.

All diese Aufgaben müsst ihr natürlich nicht alleine bewältigen. Das komplette Spiel kann nämlich auch zu zwei im Couch-Koop erlebt werden. Dadurch eignet sich LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga perfekt für kalte Abende im Herbst und Winter.

