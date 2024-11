Galaktisches Highlight am Black Friday: Mit dem LEGO Star Wars Sternenzerstörer gibt’s eine imperiale Legende zum Top-Preis!

Ihr sucht noch nach Weihnachtsgeschenken? Dieses Lego Set ist perfekt für jeden Star Wars Fan und am Black Friday ein wahres Schnäppchen!

Zum 25. Jubiläum bringt LEGO Star Wars den imposanten Imperialen Sternzerstörer aus einer weit, weit entfernten Galaxis direkt in euer Wohnzimmer – und das aktuell zu einem galaktisch guten Preis im Rahmen der Black-Friday-Deals bei Amazon. Mit einer detailreichen Nachbildung, atemberaubender Minifiguren und beeindruckenden Spielfunktionen sind dieses Set ein Must-have für alle Star Wars Fans, Sammler und baubegeisterte Jedi – oder vielleicht auch Sith?

Eine Hommage an das Vermächtnis der Saga

Der Sternzerstörer ist eines der bekanntesten Schiffe aus dem Star Wars-Universum und ein Symbol für die unaufhaltsame Macht des Imperiums. Mit 1.555 Teilen und zahlreichen Details ehrt LEGO dieses ikonische Raumschiff. Dabei kombiniert es sowohl die Nostalgie, die jeder Fan mit diesen wundervollen Filmen verbindet, als auch modernen Bau- und Spielspaß. Es ist sowohl ideal für alle alteingesessenen Star Wars Fans unter euch, als auch für all jene, die die Saga möglicherweise erst für sich entdecken.

Die atemberaubenden Spielfunktionen wie bewegliche Quad-Kanonen, ein aufklappbarer Innenraum und ein Technic-Tragegriff sorgen für grenzenlose Kreativität. Gleichzeitig bleibt das Set ein beeindruckendes Sammlerstück, das die 25-jährige Geschichte von LEGO Star Wars würdigt.

Coole Minifiguren dürfen natürlich auch nicht fehlen!

Das Set vom Sternenzerstörer lässt jedes Fan-Herz höher schlagen und die exklusive Cal Kestis Minifigur macht das Ganze noch cooler!

Die Auswahl an Minifiguren in diesem Set ist ein Highlight für jeden Star Wars-Liebhaber. Neben Klassikern wie Darth Vader und imperialen Truppen gibt es auch eine besondere Überraschung: Cal Kestis, der Held aus den erfolgreichen Videospielen Jedi: Fallen Order und Jedi: Survivor. Diese Figur ist eine Hommage an die Erweiterung des Star Wars-Universums und für Fans der Spiele ein absolutes Sammlerstück.

Commander Praji, bekannt aus Eine neue Hoffnung, und diverse Crewmitglieder runden die Auswahl ab. Jede Figur ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet, von bedruckten Uniformen bis zu ikonischen Helmen.

Schlagt zu und sichert euch diesen Hammer-Deal!

Der reguläre Preis von 169,99 € lässt mich jedes Mal schwer schlucken, doch die Black-Friday-Deals machen dieses Set unwiderstehlich. Egal, ob ihr es als Geschenk für einen Star Wars-Fan kauft oder euch selbst belohnen wollt: Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Doch Achtung – die Angebote gelten nur noch für kurze Zeit und die Nachfrage nach diesem Sammlerstück ist hoch. Sichert euch besser gleich ein Exemplar, bevor der Deal im Hyperraum verschwindet!