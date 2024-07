Bastel-Bowser von Lego über 100€ unter UVP am Prime Day: jetzt das sonst so teure Lego-Set schnappen

Auch in Legostein-Form sieht der ikonische Bowser mit über 2800 Teilen richtig schick aus.

Die Lego-Sets von Nintendo sind heiß begehrt und in der Regel auch richtig teuer. Wenn euer Preisbewusstsein stärker, als euer Fan-Herz ist, habt ihr sicher auf eine Gelegenheit wie diese gewartet. Denn jetzt bekommt ihr das große Bowser-Modell von Lego über mit dicken 40% Rabatt oder mehr als 100€ unter dem UVP, den Lego normalerweise gerne haben möchte.

Ein Sammlerstück-Highlight für euer Regal

Das Lego-Modell ist richtig groß und schön detailliert. Das hinterlässt Eindruck!

Der Bowser macht zusammengebaut einiges her. Er kommt zusammen mit einer Duellplattform, die mich an die Brücke aus dem alten NES-Teil erinnert, auf der ihr Bowser ausweichen musstet, um ihn hinterher in den Abgrund zu stürzen. Zusammen mit dieser Plattform ist das komplette Modell 32 cm hoch, 41 cm breit und 28 cm tief. Wer sich an der Plattform stört, kann sie aber auch weglassen und Bowser so in seiner Vitrine zur Schau stellen.

Bewegliche Teile zum Posieren und Spielen

Feuer frei! Bowser kann wie in der Videospiel-Vorlage Feuerbälle aus seinem Mund schießen.

Das Modell ist aber nicht nur als reines Schaustück konzipiert. Seine Arme und Beine lassen sich in verschiedene Positionen bewegen und auch der Schwanz ist leicht beweglich. Der Kopf kann von links nach rechts bewegt und auf- und zugeklappt werden. Mehr zum Spielen ist seine Fähigkeit Feuerbälle aus dem seinem Mund zu schießen.

Jetzt am Prime Day ist das große Modell bei Amazon um 40% reduziert und für nur 161,49€ zu haben. Die perfekte Gelegenheit, um euer Gaming-Zimmer um dieses große Highlight zu erweitern.

Mit anderen Super Mario Lego-Sets zum Spielen erweiterbar

Bowser ist natürlich nicht das einzige Lego-Modell aus dem Super-Mario-Universum, das ihr am Prime Day im Angebot finden könnt. Den Pilz-Palast von Prinzessin Peach gibt es beispielsweise ebenfalls in Lego-Form. Das Modell ist jetzt ebenfalls um rund 30% reduziert. Es bringt weitere Gegner von Mario und Co mit und ist besser zum Spielen, als für die Vitrine geeignet.