Nintendo hat auf seinem offiziellen Twitter-Kanal eine besondere Kooperation angekündigt, von der einige in ihrer Kindheit schon geträumt haben. In einem kurzen Teaser gibt es die Ankündigung der Zusammenarbeit von LEGO und Nintendo. Konkret geht es wohl um LEGO-Sets mit Super Mario.



Dies bestätigt sich nun durch Meldungen der LEGO-Spezialisten von StoneWars.de. Diese haben die entsprechenden LEGO Super Mario Sets auf Amazon entdeckt. Hier könnt ihr sie auch bereits vorbestellen. Die Preise und die Anzahl der LEGO-Teile sind ebenfalls dadurch bekannt. Nur um was für Sets es sich genau handelt und wie sie aussehen, ist noch offen. Nahe liegt die Vermutung, dass der Super Mario aus dem Teaser zu einem der Sets gehören könnte.

Wann erscheinen die LEGO Super Mario-Sets? Laut der Produktseiten von Amazon ist der Release für die einzelnen LEGO-Sets am 1. August 2020.



Mehr in der Nintendo Direct? Weitere Informationen zu dieser besonderen Kooperation könnten wir vielleicht in der nächsten Nintendo Direct erhalten. Laut Gerüchten findet eine große Direct mit Switch-Lineup 2020 noch im März statt. Vielleicht erfahren wir dort auch, ob es ein LEGO Super Mario Spiel für die Nintendo Switch geben wird.

30 0 Mehr zum Thema Große Nintendo Direct mit Switch-Lineup 2020 kommt angeblich im März

LEGO Super Mario-Sets bei Amazon vorbestellen

Insgesamt sind bei Amazon derzeit 14 Sets zu LEGO Super Mario gelistet. Wir haben sie euch einmal nach dem Preis sortiert. Produktnamen und Bilder sind aktuell noch nicht vorhanden.