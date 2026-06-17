LEGO-Fan bricht sich jahrelang die Fingernägel an flachen Steinen ab – bis er auf die einfachste Lösung kommt

Ja, der LEGO-Teiletrenner kann auch die ganz flachen Steinchen auseinanderfriemeln. Bildquelle: https://www.reddit.com/user/blink182punk/

Wer sich ein größeres LEGO-Set zulegt, bekommt den Teiletrenner (oder auch Elementartrenner) oftmals gleich mit dazugeliefert. Für fleißige Klemmbaustein-Bauer*innen ist das orangene Plastikwerkzeug unverzichtbar, denn es schützt eure Nerven und Fingernägel, wenn ihr Sets umbauen oder abbauen wollt.

Auf Reddit machte vor wenigen Tagen ein LEGO-Fan auf sich auf aufmerksam, der offenbar jahrelang nicht wusste, dass sich mit dem kleinen Helferlein auch widerspenstige flache Steine bzw. Fliesen von LEGO-Oberflächen abtrennen lassen, wenn die flache Seite des Werkzeugs daruntergehoben wird.

LEGO-Teiletrenner - Auch bei flachen Steinchen ein Segen

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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"Nachdem ich jahrelang unter schmerzenden Fingernägeln gelitten hatte, entdeckte ich, dass sich flache Teile mit dem flachen Ende des Werkzeugs entfernen lassen", schreibt Redditor "blink181punk" und erntet mit seinem Post über 7000 Upvotes im LEGO-Subreddit:

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Dank des Teiletrenners könnt ihr flache Steine bzw. Fliesen auf unterschiedliche Arten und Weisen von anderen LEGO-Teilen trennen.

Dies wird in der Bedienungsanleitung erklärt, die mit dem Werkzeug ausgeliefert wird. User "blink181punk" hat die offenbar nicht gut genug studiert, aber ganz ehrlich: Verstehe ich: Wer liest schon Anleitungen? Langweilig!

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In der Kommentarsektion unter seinem Post gibt "blink181punk" sogar zu, niemals in die Anleitung geschaut zu haben und lacht über sich selbst. Am meisten zum schmunzeln gebracht, hat uns aber dieser Reddit-User. Er schreibt:

Als ich klein war, hielt ich den Steinlöser für einen Spielzeug-Rasierer (wie für die Gesichtsrasur). Ich war immer überrascht, wenn er in einem Set enthalten war, und habe nie verstanden, wie er zum Thema passte – haha

Und zum Schluss noch einen Teiletrenner-Fakt, den ihr mit auf die nächste Party nehmen könnt: Der Teiletrenner wurde erstmals sogar schon im Jahr 1990 eingeführt, damals in den Farben dunkelgrün und dunkelgrau. Da das alte Modell etwas klobiger ausfiel, ließen sich damit aber flache Steine bzw. Fliesen schlechter entfernen als mit den neueren Modellen, die LEGO heute anbietet.

Der Teiletrenner kann auch für rund 2,50 Euro separat erworben werden. Übrigens lässt sich das kleine Plastikwerkzeug auch gut zweckentfremden, um andere nervige Haushaltsprobleme zu lösen, zum Beispiel um die kleinen Haken an der Rückseite eines Bilderrahmens aufzubiegen!

Beantwortet uns doch gerne mal folgende Frage: Ist der Teiletrenner auch euer Helferlein in der Not oder setzt ihr beim Auseinanderfriemeln von LEGO-Steinchen doch lieber auf die guten alten Fingernägel?