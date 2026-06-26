LEGO-Fan baut geniales Fußball-Minispiel für seinen Schreibtisch und kann jetzt beim WM Schauen mit dem Daumen kickern

Ein bisschen Daumen-Kickern gibt's mit diesem LEGO-Build. (Bild: Reddit/user/Nintendokore)

Die meisten WM-Fans werden aktuell vermutlich vor ihren Fernsehern mitfiebern. Der ein oder andere dürfte aber auch Lust haben, selbst ein bisschen zu kickern. Weil das bei den aktuellen Temperaturen aber alles andere als angenehm ist, muss man sich eben anders behelfen.



Zum Beispiel mit einem Tischkicker. Wer auch den nicht hat, kann sich einfach einen selbst aus LEGO bauen, wie es dieser Fan kurzerhand gemacht hat.

"Ich brauch das auf Arbeit"

Auf Reddit präsentiert User Nintendokore stolz seinen Eigenbau, der kaum größer als seine Hand ist. Aus LEGO-Teilen hat er hier ein kleines Feld gebaut, auf dem er quasi Elfmeterschießen kann.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

Autoplay

Dazu hat er an einem Ende ein Tor samt Torwart aufgebaut, der sich automatisch auf einer Schiene von links nach rechts bewegt. Seinen Torschützen bedient er mit einer kleinen Sprungfeder, mit der er den Ball Richtung Tor befördert.

Landet der Ball im Netz, wird er danach automatisch wieder nach vorne gerollt, sodass der Fan direkt weiterkickern kann. Hier könnt ihr euch den genialen kleinen Bau im Video angucken:

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Auch die Community freut sich über die Kreation, knapp 2.400 Upvotes hat das kurze Video schon. Mehrere Fans fragen auch direkt nach einer Anleitung zum Bau. User the-superest-tee verkündet etwa, dass er das unbedingt für seinen Arbeitsplatz brauche – das können wir gut verstehen, uns aber auch zu gut ausmalen, wie schnell die Produktivität da sinken würde.

User sock_express34 schließt sich mit einem ähnlichen Gedanken an: “Das ist echt so gut. Nimm mein Geld.”

Leider hat Nintendokore bislang noch keine Anleitung zu seinem Bau geteilt – vielleicht auch, da die kleine LEGO-Maschine aktuell noch nicht ganz perfekt funktioniert. Hin und wieder bleibt der Ball nach dem Schießen nämlich noch hinten stecken.

Bleibt zu hoffen, dass er den Fehler noch ausgebessert bekommt und mehr Details verrät. So ein kleiner Tisch-Kicker macht sich schließlich auch hervorragend neben dem WM-Schauen.

Wie gefällt euch der Eigenbau, würdet ihr etwas ändern oder euch das so selbst auf den Tisch stellen?