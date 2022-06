Seit fast zwei Wochen laufen nun schon die großen Days of Play Sales, durch die ihr bei verschiedenen Händlern eine große Auswahl an günstigen Angeboten für PS4 und PS5 bekommen könnt. Morgen endet die Aktion nun, bei manchen Händlern wie Amazon sind sogar schon jetzt viele Angebote ausverkauft. Zum Abschluss listen wir euch hier noch mal die besten Spiele-Deals auf, die momentan noch verfügbar sind:

Die besten Angebote für PS5:

Die besten Angebote für PS4:

Die oben aufgeführten Angebote von MediaMarkt findet ihr in der Regel auch bei Saturn. Neben Spielen bekommt ihr in den Days of Play Sales zudem Hardware wie das Sony Pulse 3D PS5-Headset oder den Sony DualSense PS5-Controller im Angebot. Letzterer ist mit einem Preis von nur 49,99€ in allen verfügbaren Farben besonders günstig. Die Übersicht über die Days of Play Sales der größten Händler findet ihr hier: