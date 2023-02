Letzte Chance: Samsung 4K OLED-TV mit 55 Zoll und HDMI 2.1 dank Gutschein zum Toppreis

Nur noch bis Mitternacht bekommt ihr bei Otto 10 Prozent Extra-Rabatt auf zahlreiche Samsung 4K-TVs, was zumindest in einigen Fällen zu sehr günstigen Preisen führt. Darunter finden sich günstige Fernseher ebenso wie hochwertige QLED- und OLED-TVs, und zwar in Größen von 43 bis 85 Zoll. Unten stellen wir euch zwei der Highlights aus verschiedenen Preisklassen kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Sonderangebote der Aktion findet ihr hier:

Wichtig: Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr auf der Produktseite des jeweiligen TVs unterhalb der Preisanzeige auf „10% extra sparen!“ klicken und anschließend den Code verwenden, den ihr dort findet.

OLED, QLED und HDMI 2.1 vereint: Samsung S95B

Den hochwertigen 4K OLED-TV Samsung S95B in der Größe 55 Zoll könnt ihr durch den Extra-Rabatt schon für 1187,08€ bekommen. Damit ist Otto laut Vergleichsplattformen ohnehin schon mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Durch eine parallel laufende Cashback-Aktion könnt ihr von Samsung aber sogar noch 150€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv nur noch 1037,08€ bezahlt.

Bild: Der Samsung S95B ist das Glanzstück unter Samsungs 4K-Fernsehern aus 2022. Er verbindet ein OLED-Display, das für perfektea Schwarz und unendlich hohen Kontrast sorgt, mit Samsungs QLED-Technik zur Verbesserung der Farbdarstellung. Noch dazu bietet er eine für ein OLED-TV recht hohe Spitzenhelligkeit, weshalb HDR sehr gut ausgenutzt werden kann. Dadurch bekommt ihr Bildqualität auf höchstem Niveau.

Gaming: Der Samsung S95B verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der Xbox Series X oder der PS5 ist also Gaming mit 4K 120 fps prinzipiell möglich. VRR und ALLM werden ebenfalls unterstützt. Außerdem fällt der Input Lag mit knapp 10 ms bei 60 Hz und gut 5 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.

Günstiger 4K-Fernseher mit 43 bis 85 Zoll: Samsung AU7199

Den 4K-TV Samsung AU7199 bekommt ihr in fünf verschiedenen Größen von 43 bis 85 Zoll im Angebot. Laut Vergleichsplattformen ist Otto in allen fünf Fällen derzeit der günstigste Anbieter. Die kleinste Version kostet nur noch 352,03€, 85 Zoll bekommt ihr für 1322,10€:

Bild: Der Samsung AU7199 gehört zu Samsungs günstigsten aktuellen 4K-Fernsehern. Dementsprechend sollten eure Erwartungen nicht allzu hoch sein. Für den Preis bekommt ihr aber trotzdem ein gutes Bild, das der Samsung AU7199 nicht zuletzt seinem kontrastreichen VA-Display zu verdanken hat. Wie stets bei günstigen 4K-TVs ist die Spitzenhelligkeit aber nicht allzu hoch, weshalb HDR nicht voll ausgenutzt werden kann.

Gaming: Da der Samsung AU7199 lediglich ein 60-Hz-Display besitzt, bekommt ihr hier natürlich kein richtiges HDMI 2.1. Immerhin ist aber ALLM dabei. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag ist mit knapp 11 ms bei 10 Hz auch bei diesem Modell ziemlich niedrig. Insgesamt ist der AU7199 also durchaus recht gut fürs Gaming geeignet.

