Dieses Spiel lässt euch die letzte Staffel von Game of Thrones sofort vergessen – mein absoluter Geheim-Tipp!

In diesem Game of Thrones-Spiel könnt ihr selbst um die Vorherrschaft in den sieben Königreichen.

Bis wir die nächste Serie aus der Game of Thrones-Welt streamen können, wird es wohl noch ein bisschen dauern, aber in der Zwischenzeit kann ich euch dieses Brettspiel voll und ganz ans Herz legen: »Der eiserne Thron« ist ein Strategiespiel allererster Güte und lässt euch in eines von sechs Häusern schlüpfen, Bündnisse schmieden und gegeneinander Krieg führen. Ein absoluter Geheimtipp von meiner Seite.

Seid mittendrin im Game of Thrones-Plot

Zeitlich spiel das Brettspiel kurz nach dem Tod von Robert Baratheon, dem bisherigen König Westeros'. Das Chaos unter den Häusern ist groß: Während die Lannisters den Thron und die Hauptstadt besetzt halten, will das Haus Baratheon die Stadt einnehmen und im Norden planen die Starks ihr ganz eigenes Königreich.

In euren Zügen bewegt ihr eure Truppen durch das Land und versucht, feindliche Gebiete zu erobern.

Jeder von euch übernimmt die Kontrolle über eines der sechs zur Verfügung stehenden Häuser. Doch wählt es weise aus, denn es handelt sich um ein sogenanntes asymmetrisches Brettspiel. Das bedeutet: nicht jeder hat die gleichen Start-Bedingungen. Spielt ihr etwa das Haus Tyrell stehen euch sehr wenige Soldaten und Gebiete zur Verfügung, während das Haus Lannister über eine gigantische Armee verfügt. Aber: Jedes Haus hat auch einzigartige Bedingungen, um Siegespunkte zu verdienen.

Wie Risiko – nur mit Intrigen und Bündnissen in der Welt von Game of Thrones

Im Wesentlichen geht in diesem Brettspiel darum, feindliche Truppen zu vernichten und Gebiete zu erobern, die einem Punkte einbringen. Das erinnert an den berühmten Strategie-Klassiker Risiko, allerdings ist »Der eiserne Thron« wesentlich komplexer. Es gibt mehr Aktionen und zusätzlich hat jedes Haus ein eigenes Kartendeck mit verschiedenen Effekten, die die Gefechte interessanter machen. Ihr müsst auch euer diplomatisches Geschick einsetzen und Bündnisse mit anderen Spielern schmieden. Außerdem gibt es verschiedene Arten von Truppen. Neben Fußsoldaten und Rittern könnt ihr auch Schiffe und Belagerungsmaschinen einsetzen.

Das Brettspiel kommt mit sehr vielen verschiedenen Materialien zu euch nach Hause.

Neben dem ganzen Geplänkel um die Häuser gibt es aber auch im Brettspiel die Bedrohung jenseits der Mauer, die regelmäßig auftaucht. Die Spieler können, wenn sie genügend Ressourcen aufbringen, die Bedrohung abwenden, schaffen sie es nicht, wird das Spiel noch viel chaotischer. Herrlich!

Darum zählt dieses Brettspiel zu meinen Geheim-Tipps

»Der eiserne Thron« schafft es perfekt, die Stimmung des ständigen Krieges und das Ränkespiel zwischen den einzelnen Häusern einzufangen und auf die Spielrunde zu übertragen. Zudem wird man als Fan viele Gebiete und Personen auf den Karten wiedererkennen und sich sofort zu Hause fühlen. Hier wurden sich wirklich Gedanken gemacht, wie man ein Brettspiel zur Serie umsetzen kann.

Wobei Serie in diesem Fall nur halb richtig ist, denn das Spiel orientiert sich eher an der Roman-Reihe, als an der Serie, was man vor allem daran merkt, dass hier keine Bilder aus der Serie verwendet werden. Die Personen auf den Karten sehen also etwas anders aus, als wir sie aus der Serie kennen. Trotzdem sollte sich diesen Strategie-Leckerbissen kein Fan entgehen lassen. Plant aber unbedingt genug Zeit für das Spiel ein – eine Runde kann nämlich gerne mal bis zu vier Stunden in Anspruch nehmen.