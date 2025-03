LG OLED 4K-TV günstig wie nie im Amazon-Angebot: Die perfekte Chance, auf einen der beliebtesten OLED-Fernseher der Welt umzusteigen!

Fernsehen in OLED-Qualität muss nicht teuer sein. Zumindest nicht, wenn ihr euch jetzt diesen 4K-Fernseher in den Frühlingsangeboten bei Amazon schnappt.

Durch die Frühlingsangebote gibt es bei Amazon gerade eine riesige Auswahl an 4K-Fernsehern im Angebot. Gerade dann, wenn ihr euch schon immer einen hochwertigen OLED-TV zulegen wolltet, ist jetzt die perfekte Gelegenheit dazu. Den LG OLED B4, der hervorragende Bildqualität zu einem moderaten Preis bietet und deshalb zu den beliebtesten OLED-Fernsehern überhaupt gehört, könnt ihr jetzt nämlich mit 55 Zoll laut Vergleichsplattformen günstig wie noch nie zuvor abstauben:

Neben der 55-Zoll-Version gibt es übrigens auch die 65-Zoll-Variante des LG OLED B4 günstig im Sonderangebot. Alternativ könnt ihr euch zudem den noch etwas besseren LG OLED C4 zu hervorragenden Preisen sichern. Hier ein paar der wichtigsten Angebote:

Top-Bildqualität zum kleinen Preis: Das bietet der LG OLED B4 4K-Fernseher

Der LG OLED B4 ist schlank genug, um sich hervorragend an der Wand zu machen, wird aber natürlich mit Standfüßen geliefert.

Der LG OLED B4 ist LGs günstigster OLED-Fernseher aus 2024 und bietet auch im Vergleich zu den OLED-TVs anderer Hersteller ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Amazon-Angebot bekommt ihr die Variante B4E, die nahezu identisch ist mit dem weiter verbreiteten B49. Beide Modelle gab es laut Vergleichsplattformen in der Größe 55 Zoll noch nie so günstig wie jetzt.

Wie alle OLED-Fernseher bietet der LG OLED B4 eine fantastische Bildqualität, die er dem Umstand verdankt, dass er über selbstleuchtende Pixel verfügt und deshalb keine Hintergrundbeleuchtung braucht. Dadurch kann er perfektes Schwarz anzeigen und unendlich hohen Kontrast erreichen. Außerdem wird die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert, wodurch bei Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen Details besser hervorstechen und ihr mehr erkennen könnt.

Der LG OLED B4 ist hervorragend fürs Gaming geeignet und bietet auch einen starken Bildprozessor, wenngleich er nicht ganz an den teureren C4 heranreicht.

Im Vergleich zum B3 aus dem Vorjahr hat sich der B4 unter anderem beim Bildprozessor verbessert, er verwendet den neuen und stärkeren Alpha-8-Prozessor, was unter anderem bei der Verwendung von Bildverbesserungsprogrammen und beim Upscaling niedriger aufgelöster Inhalte hilft. An den Alpha-9-Prozessor des teureren LG OLED C4 reicht er zwar nicht ganz heran, in der Praxis ist der Unterschied aber kaum wahrnehmbar.

Ähnliches gilt ebenfalls für die Spitzenhelligkeit. Auch hier ist der günstige B4 dem C4 zwar unterlegen, mit knapp 700 cd/m2 wird er aber dennoch mehr als doppelt so hell wie die meisten Low-Budget-Fernseher. Somit ist er gut für die Verwendung von HDR-Formaten geeignet und kann mithilfe des unterstützten Dolby Vision für strahlende Farben sorgen.

Fürs Gaming seid ihr mit dem LG OLED B4 übrigens ebenfalls hervorragend gerüstet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1, sodass ihr aus der PS5 und der Xbox Series X die maximale Leistung von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen könnt. Der Input Lag ist mit 5 bis 6 ms äußerst niedrig, sodass keine Eingabeverzögerung wahrnehmbar ist. Durch VRR wird die Framerate der Konsole und des TVs synchronisiert und lästiges Screen Tearing verhindert.