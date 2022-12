LG OLED B2 zum Toppreis: 4K-TV mit 120 Hz und HDMI 2.1 jetzt in 55 Zoll im Angebot

Bei MediaMarkt gibt es gerade den hochwertige und mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG OLED B29 günstig im Sonderangebot. Für die Version mit 55 Zoll bezahlt ihr nur noch 877€ (UVP: 1899€) und somit genauso wenig wie vor einem Monat zum Black Friday. Laut der Vergleichsplattform Idealo ist MediaMarkt damit mit weitem Abstand der günstigste Anbieter für dieses Modell, der zweitgünstigste Preis liegt derzeit bei 1099€. Auch andere 4K OLED-TVs dieser Qualität dürftet ihr gerade kaum zu einem so guten Preis finden. Hier geht’s zum Angebot:

MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Zum Kaufpreis kommen noch 29,90€ für den Versand hinzu, sofern ihr den Fernseher nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt. Selbst diese zusätzliche Kosten eingerechnet handelt es sich aber noch immer um einen sehr guten Deal.

Wie gut ist der LG OLED B29?

Sehr hohe Bildqualität: Der LG OLED B29 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2022 und eine Variante des LG OLED B2. Er bietet eine sehr hohe Bildqualität, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und dem unendlich hohen Kontrast liegt. Im Vergleich zum LG OLED C2 verfügt er zwar über die geringere Spitzenhelligkeit und den etwas schwächeren Bildprozessor, in der Praxis fällt der Unterschied aber kaum auf.

Gut fürs Gaming mit PS5: Der LG OLED B2 verfügt über ein 120-Hz-Display und über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse. Mit der PS5 oder der Xbox Series X ist also Gaming mit 4K-Auflösung und bis zu 120 fps möglich. Das hebt ihn vom normalerweise günstigeren LG OLED A2 ab, der lediglich 60 Hz bietet. Sowohl VRR (Variable Refresh Rate) als auch ALLM (Auto Low Latency Mode) werden beim LG OLED B2 unterstützt. Der Input Lag fällt mit circa 6 ms bei 120 Hz und ungefähr 11 bis 12 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus. Insgesamt ist der B2 also sehr gut fürs Gaming geeignet.

Falls ihr noch mehr über den LG OLED B2 erfahren und zudem wissen wollt, wie er im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, könnt ihr das in unserer großen Gaming-TV-Kaufberatung nachlesen:

254 4 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series