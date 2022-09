LG OLED C1: Holt euch den 4K-TV mit 120Hz & HDMI 2.1 für nur 799€ bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und Saturn laufen gerade große LG-Aktionen, in denen ihr neben Monitoren, Soundbars, Laptops und diversen Haushaltsgeräten natürlich auch eine Menge Fernseher günstiger bekommt. Ein besonders guter Deal ist der LG OLED C17 in der Größe 48 Zoll. Für den hochwertigen 4K-Fernseher, der dank 120 Hz und HDMI 2.1 auch hervorragend fürs Gaming geeignet ist, zahlt ihr nur noch 799€. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell bislang noch nie so günstig.

Die LG-Aktionen laufen noch bis zum 30. September, einzelne Deals könnten aber natürlich schneller ausverkauft sein. Den Überblick über alle Sonderangebote findet ihr hier:

Wie gut ist der LG OLED C17?

Tolles Bild durch OLED: Der LG OLED C17 ist ein 4K-Fernseher aus dem High-End-Bereich und eine Variante des C1 aus 2021. Er bietet eine hervorragende Bildqualität, die er natürlich nicht zuletzt der OLED-Technik verdankt. Diese sorgt für tiefes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und eine sehr gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED B1 verfügt der C1 über den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit, wodurch er HDR besser ausnutzen kann.

HDMI 2.1 und niedriger Input Lag: Auch fürs Gaming ist der LG OLED C1 hervorragend geeignet. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 oder der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Auch der Input Lag fällt mit gut 10 ms bei 60 Hz und 5 bis 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.

Mit dem LG OLED C2 gibt es übrigens inzwischen einen Nachfolger, der allerdings noch sehr viel teurer ist. Für die 48-Zoll-Version zahlt ihr bei MediaMarkt aktuell 1299€. Diesen Aufpreis sind die Verbesserungen unserer Ansicht nach nicht wert. Falls ihr noch mehr über den LG OLED C1 und seine Konkurrenz erfahren wollt, solltet ihr unsere große TV-Kaufberatung lesen:

