Bei Saturn gibt es gerade Cashback beim Kauf des neuen, mit HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernsehers LG OLED C17, was je nach Größe zu sehr günstigen Angeboten führt. Die 55-Zoll-Version ist beispielsweise mit 1.375 Euro ohnehin schon nicht gerade teuer im Vergleich zu anderen Händlern. Berechnet man die 150 Euro Cashback ein, die man in diesem Fall bekommt, ist Saturn mit 1.225 Euro laut Vergleichsplattformen der derzeit günstigste Anbieter für das Modell.

LG OLED C17 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 1.375€ (mit Cashback 1.225€) bei Saturn

Die Höhe der Rückerstattung richtet sich nach der Größe. Beim größten Modell mit 83 Zoll bekommt ihr sogar stolze 1.000 Euro Cashback. Bei einem regulären Preis von 5.059 Euro muss man hier zwar schon etwas tiefer in die Tasche greifen, aber nach Abzug der 1.000 Euro ist Saturn auch in diesem Fall laut Vergleichsplattformen bei Weitem am günstigsten. Die Übersicht über die verschiedenen Größen des LG OLED C17 findet ihr hier:

4K-Fernseher LG OLED C17: Bis zu 1.000€ Cashback bei Saturn

Um die Rückerstattung zu bekommen, müsst ihr euer Gerät bis zum 30.09. kaufen und bis spätesten zum 15.10. auf der Aktionsseite von LG registrieren.

Was bietet der LG OLED C17?

Bildqualität: Der LG OLED C17 ist eine Variante des C1 gehört zu den High-End-Modellen unter LGs 4K-Fernsehern aus 2021. Die Bildqualität ist hervorragend, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz, unendlich hohen Kontrast und der tollen Farbdarstellung liegt. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED B1 verfügt er über den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit. Letzteres kommt unter anderem der Darstellung von HDR-Inhalten zugute.

Gaming: Bei den Gaming-Features hat sich der C1 im Vergleich zum Vorgänger LG OLED CX noch einmal verbessert. So wurde der Input Lag weiter reduziert, auf rund 10 ms bei 60 Hz und gut 5 ms bei 120 Hz. Außerdem funktioniert VRR nun auch bei Framerates unter 40 fps. Wie schon im letzten Jahr gibt es zudem HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Damit ist Gaming in 4K bei 120 fps mit der PS5 oder der Xbox Series X prinzipiell möglich.

Mehr über den LG OLED C1 und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, könnt ihr in unserer großen TV-Kaufberatung erfahren:

