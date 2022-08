LG OLED C17: Vielleicht die letzte Chance, den High-End-TV noch so günstig zu bekommen

Falls ihr gerade nach einem neuen 4K-Fernseher sucht und dabei viel Wert auf eine hohe Bildqualität und eine gute Gaming-Performance und weniger Wert auf die Größe legt, habt ihr Glück: Im Sommerschlussverkauf bei Saturn könnt ihr jetzt nämlich den 48 Zoll großen LG OLED C17 für nur 899€ (UVP: 1649€) im Sonderangebot bekommen. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Modell derzeit nirgendwo sonst so günstig.

Es könnte eine der letzten Gelegenheiten sein, das aus 2021 stammende Modell in seiner kleinsten Größe noch so günstig zu bekommen. Bei MediaMarkt ist die 48-Zoll-Variante beispielsweise schon nicht mehr verfügbar, bei Amazon gibt es nur noch über Marktplatzhändler ein paar vergleichsweise teure Restexemplare. In Zukunft wird man dann zum noch deutlich teureren Nachfolger, dem LG OLED C27, greifen müssen. Dieser kostet in der 48-Zoll-Version aktuell 1719€ bei Saturn.

Im Sommerschlussverkauf bei Saturn findet ihr übrigens auch noch weitere günstige 4K-Fernseher sowie Laptops, Smartphones und Gaming-Angebote. Zum Beispiel gibt es verschiedenen Spiele der Call-of-Duty-Reihe und eine sehr gut für PS5 geeignete SSD günstiger. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Was bietet der LG OLED C17?

Bildqualität: Der LG OLED C17 ist ein High-End-Fernseher aus 2021. Seine hervorragende Bildqualität verdankt er vor allem der OLED-Technik, die für perfektes Schwarz und für unendlich hohen Kontrast sorgt. Im Vergleich zu den normalerweise günstigeren OLED-TVs LG OLED B19 oder A19 verfügt er zudem über den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit, wodurch er HDR besser ausnutzen kann.

Gaming: Fürs Gaming ist der LG OLED C17 bestens geeignet. Er verfügt über ein 120 Hz Display (was der LG OLED A19 nicht bietet) und über vier HDMI-Anschlüsse (beim B19 sind es nur zwei). Mit PS5 und Xbox Series X ist daher Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag liegt bei sehr niedrigen 5 bis 6 ms bei 120 Hz und 10 ms bei 60 Hz.

246 3 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series