LG OLED Sale bei Amazon: 77 Zoll 4K-TV mit 120Hz und HDMI 2.1 zum halben Preis sichern

Bei Amazon gibt es jetzt hochwertige 4K-TVs aus 2023 wie den LG OLED C37 zum Schnäppchenpreis.

Diese Woche läuft bei Amazon die LG OLED Week, während der ihr aktuelle 4K-Fernseher aus 2023 des südkoreanischen Herstellers günstig abstauben könnt. Highlight ist der LG OLED C37, den es in Größen von 42 bis 83 Zoll günstiger gibt. Einen besonders starken Rabatt bietet die Version mit 77 Zoll. Diese ist um 54 Prozent reduziert, von 5299€ (UVP) auf 2449€. Hier findet ihr die Angebote:

Laut Vergleichsplattformen gab es die 77-Zoll-Version des LG OLED C37 bislang noch nie für weniger als 2899€, Amazon schlägt den bisherigen Bestpreis also mal eben um 450€. Auch viele der anderen Modelle sind günstig wie nie. Theoretisch sollen die Angebote wohl noch bis Sonntag laufen. Angesichts der wirklich günstigen Preise können wir uns aber gut vorstellen, dass sie schon lange vorher ausverkauft sein werden.

Wie gut ist der LG OLED C37?

Der LG OLED C37 ist sowohl fürs Gaming als auch für Filme ein hervorragender 4K-Fernseher.

Tolles Bild: Der LG OLED C37 ist ein neuer High-End-Fernseher und bietet dementsprechend eine hervorragende Bildqualität. Das liegt nicht nur an dem perfekten Schwarz und dem hohen Kontrast, den man von einem OLED-TV erwarten kann. Er verfügt auch über ein EVO-Panel, wodurch er eine höhere Helligkeit erreichen und HDR besser ausnutzen kann. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED B39 bietet der C37 zudem den schnelleren Bildprozessor.

Hervorragende Gaming-Performance: Der LG OLED C37 verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist dadurch Gaming in 4K bei bis zu 120fps möglich. Der Input Lag fällt mit 5 bis 6 ms sehr niedrig aus, was euch vor allem in schnellen Multiplayer-Spielen einen Vorteil verschafft. Durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. VRR gleicht zudem die Framerate des TVs dem der Konsole an, was Screen Tearing verhindert.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht könnt ihr weitere günstige Sonderangebote sowie spannende Neuerscheinungen rund um die Themen Gaming, Technik und Entertainment finden. Alternativ könnt ihr auch direkt auf diese Artikel einen Blick werfen: