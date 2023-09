550€ günstiger: Diesen LG OLED-TV aus 2023 mit 120Hz & HDMI 2.1 gibt’s jetzt zum Toppreis

Im neuen Sale bei MediaMarkt könnt ihr jetzt neben vielen weiteren Technik-Deals auch günstige LG OLED-TVs bekommen.

Bei MediaMarkt läuft noch bis zum 25. September der große WSV, was bei dem Händler für "Wahnsinns Schnell Verkauf“ steht. Durch die Aktion bekommt ihr bis zu 50 Prozent Rabatt auf zahlreiche Technikprodukte, von Laptops und Handys über diverse Haushaltsgeräte wie Kaffeevollautomaten und Waschmaschinen bis hin zu hochwertigen 4K-Fernseher. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Highlight: LG OLED-TV aus 2023 zum Schnäppchenpreis

Mit dem LG OLED C37 bekommt ihr einen hervorragenden 4K-TV, sowohl für Filme als auch für Gaming.

Zu den Highlights der Aktion gehört der 42 Zoll große LG OLED C37. Den neuen 4K-Fernseher aus 2023 gibt es stolze 550€ günstiger im Vergleich zur UVP. Noch günstiger bekommt ihr ihn laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Es kommt sogar noch besser: Durch eine Cashback-Aktion von LG könnt ihr zusätzlich noch 100€ zurückbekommen, wodurch ihr effektiv nur noch 1049€ (UVP: 1699€) zahlt.

OLED & Evo: Der LG OLED C37 ist ein hervorragender 4K-Fernseher, der nicht nur durch das für OLED-TVs typische perfekte Schwarz und den hohen Kontrast überzeugt. Sein Evo-Panel sorgt auch dafür, dass er eine relativ hohe Helligkeit erreicht, wodurch er HDR besser ausnutzen kann als viele andere OLED-Fernseher. Im Vergleich zu normalerweise günstigeren LG-Modellen wie dem LG OLED B39 verfügt er zudem über den besseren Bildprozessor.

Toll fürs Gaming: Der LG OLED C37 bietet auch bei 42 Zoll 120Hz und HDMI 2.1, was bei Fernsehern dieser Größe eher ungewöhnlich ist. Mit der PS5 oder der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Durch VRR passt sich der Fernseher der Framerate eurer Konsole an, durch ALLM schaltet er automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag fällt mit 5 bis 6 ms sehr niedrig aus, was vor allem für schnelle Multiplayer-Games wichtig ist.

Noch günstiger: LG OLED C27 mit 48 Zoll für 888€

Mit dem LG OLED C27 aus 2022 bekommt ihr ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist aber nur noch begrenzt lieferbar.

Alternativ könnt ihr übrigens auch zum ein Jahr älteren LG OLED C27 greifen. Hier gibt es mit einem Preis von 888€ (UVP: 1749€) für 48 Zoll ein größeres Display für weniger Geld. Da der Qualitätsunterschied nicht allzu groß ist und auch der LG OLED C27 alle wichtigen Features bietet, die ihr beim C37 findet, bekommt ihr hier das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Sache hat nur einen Haken: Der LG OLED C27 ist bereits fast ausverkauft und nicht mehr deutschlandweit verfügbar, sondern nur noch in bestimmten Regionen lieferbar. Ob ihr zu den Glücklichen gehört, die dieses Schnäppchen noch abstauben, erfahrt ihr, wenn ihr diesem Link folgt und eure Postleitzahl eingebt:

