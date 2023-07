LG OLED-TV für weniger als die Hälfte: 4K-Fernseher mit hohem Kontrast bei Amazon schnappen

Bei Amazon könnt ihr mit dem LG OLED A29 jetzt günstig einen hochwertigen OLED-Fernseher abstauben.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen hochwertigen 4K-Fernseher zum günstigen Preis bekommen. Für den 48 Zoll großen LG OLED A29 bezahlt ihr nur noch 649€ und somit 58 Prozent weniger im Vergleich zur UVP von 1549€. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Er könnte also jederzeit wieder verschwinden. Hier findet ihr ihn:

Die Gelegenheit ist auch deshalb günstig, weil das Modell aus 2022 in den nächsten Monaten langsam aus dem Handel verschwinden dürfte. Ist es ausverkauft, müsst ihr zu den neuen OLED-TVs aus 2023 greifen, die nicht viel besser, aber so kurz nach Release erst mal sehr viel teurer sind.

Wie gut ist der LG OLED A29?

Der LG OLED A29 bietet eine sehr hohe Bildqualität zu einem moderaten Preis, verfügt allerdings nur über 60Hz.

Tolles Bild mit hohem Kontrast: Der LG OLED A29 bietet eine hervorragende Bildqualität durch den unendlich hohen Kontrast und das perfekte Schwarz, das man nur bei OLED-TVs bekommen kann. Im Vergleich zum deutlich teureren LG OLED C27 müsst ihr hier zwar mit dem etwas schwächeren Bildprozessor und einer geringeren maximalen Helligkeit leben. Allzu groß ist der Unterschied in der Praxis aber nicht und mit dem ebenfalls teureren B29 befindet sich der A29 fast auf Augenhöhe.

Niedriger Input Lag, aber 60Hz: Der LG OLED A29 hat im Gegensatz zu den teureren LG OLED-TVs allerdings nur ein 60Hz-Display und bietet dementsprechend kein richtiges HDMI 2.1. Auch mit PS5 und Xbox Series X bleibt ihr also auf 4K 60Hz beschränkt. Der Input Lag ist mit rund 11 ms bei 60Hz aber sehr niedrig und durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Insgesamt ist der A29 trotz Einschränkungen also gut fürs Gaming geeignet.

