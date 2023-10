Letzte Chance: LG OLED-TV mit 55 Zoll & 120Hz günstig im Prime Day-Angebot abstauben

Bis Mitternacht könnt ihr euch im Prime Day-Angebot den 4K-Fernseher LG OLED B26 günstig sichern.

So langsam neigt sich der 2. Amazon Prime Day dem Ende zu. Nur noch bis Mitternacht können Prime-Mitglieder tausende exklusive Angebote abstauben, darunter der hochwertige und bestens fürs Gaming mit PS5 geeignete 4K-OLED-Fernseher LG OLED B26, den ihr gerade in der Größe 55 Zoll für nur 929€ (UVP: 1899€) abstauben könnt:

Laut Vergleichsplattformen gibt es derzeit weder dieses Modell noch den sehr ähnlichen LG OLED B29 mit 55 Zoll irgendwo anders so günstig. Es dürfte überhaupt eine der letzten Gelegenheiten sein, eines dieser Modelle günstig abzustauben, da sie bei den meisten Händler schon ausverkauft sind und bald vom Markt verschwinden. Danach müsst ihr wohl oder übel zum neueren, aber bislang viel teureren und kaum besseren LG OLED B39 greifen.

Natürlich bietet der Amazon Prime Day noch viele weitere TV-Angebote, darunter andere High-End-OLED-TVs, aber auch 4K-Fernseher der unteren Preisklasse wie den hauseigenen Amazon Fire TV 4. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bietet der 4K-TV LG OLED B26?

Dank HDMI 2.1 ist der LG OLED B26 sehr gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet.

Tolles Bild dank OLED: Der LG OLED B26 ist eine Variante des B2 und ein sehr guter 4K-Fernseher, der auch hohen Ansprüchen genügt. Die OLED-Technik sorgt für eine hervorragende Bildqualität mit tiefem Schwarz und unendlich hohem Kontrast. Im Vergleich zu älteren Modellen der B-Reihe ist zudem die Spitzenhelligkeit höher, wodurch HDR besser ausgenutzt werden kann.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Zwar ist die Helligkeit trotzdem etwas niedriger als bei den LG OLED-TVs der C-Reihe, groß ist der Unterschied aber nicht. Bei den TV-Experten von rtings.com schneidet der LG OLED B2 mit 8,7 von 10 Punkten fast genauso gut ab wie der deutlich teurere LG OLED C3 (derzeit 1549€ für 55 Zoll bei Amazon), der auf 8,9 Punkte kommt. Ihr bekommt also tolle Leistung zu einem moderaten Preis.

Perfekt fürs Gaming: Fürs Gaming ist der LG OLED B26 sehr gut geeignet. Er bietet ein 120Hz-Display und HDMI 2.1, wodurch mit der PS5 oder auch der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120fps möglich ist. Der Input Lag fällt mit 6 ms sehr niedrig aus, beim Spielen wird durch ALLM automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. VRR sorgt dafür, dass die Framerate des Fernsehers mit der Konsole synchronisiert wird, was Screen Tearing verhindert.

