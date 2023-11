OLED-TV mit bis zu 77 Zoll im Black Friday Sale: Jetzt Gaming-TV mit 120Hz & HDMI 2.1 schnappen

Mit dem LG OLED B39 bekommt ihr jetzt einen hochwertigen 4K-Fernseher sowohl bei MediaMarkt als auch bei Amazon im Black Friday-Angebot.

Unter allen LG OLED-TVs aus 2023 bietet der LG OLED B39 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis fürs Gaming. Jetzt könnt ihr euch den hochklassigen 4K-Fernseher im Black Week Sale bei MediaMarkt günstig sichern, und zwar in den Größen 55, 65 und 77 Zoll. Alle drei Versionen gab es laut Vergleichsplattformen noch nie günstiger. Auch Amazon ist inzwischen mit den Angeboten mitgezogen, obwohl der Black Friday Sale dort offiziell noch gar nicht gestartet ist:

Sofern sie nicht vorher ausverkauft sind, dürften die Deals noch bis zum 23. November um 20 Uhr laufen. Dann nämlich endet der Black Week Sale bei MediaMarkt und eine neue Sale-Phase mit weiteren Black Friday-Angeboten beginnt. Der große Amazon Black Friday Sale startet übrigens am 17. November und somit eine volle Woche vor dem eigentlichen Black Friday. Hier findet ihr schon erste Vorab-Angebote:

Der LG OLED B39: Tolles Bild und starke Gaming-Leistung

120Hz & HDMI 2.1: Der LG OLED B39 ist die perfekte Wahl für alle, die einen günstigen OLED-TV fürs Gaming mit PS5 oder Xbox Series X wollen. Im Gegensatz zu den noch günstigeren LG OLED-TVs der A-Reihe bietet er nämlich 120Hz und HDMI 2.1, sodass mit den beiden Konsolen bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind.

Der LG OLED B39 bietet sowohl beim Gaming als auch bei Filmen eine tolle Leistung.

Niedriger Input Lag & VRR: Außerdem verfügt der LG OLED B39 über einen niedrigen Input Lag, was schnelle Reaktionen ermöglicht und vor allem in temporeichen Multiplayer-Matches von Vorteil ist. Durch ALLM (Auto Low Latency Mode) wird automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Auch VRR (Variable Refresh Rate) wird unterstützt. Die Framerate der Konsole und des TVs wird also synchronisiert, was Screen Tearing verhindert.

Hoher Kontrast: Neben einer tollen Gaming-Performance bekommt ihr mit dem LG OLED B39 natürlich auch die hohe Bildqualität, die man von einem OLED-TV erwarten kann. Die selbstleuchtenden Pixel des Displays sorgen für perfektes Schwarz, weil sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen und somit komplett abschaltbar sind. Dadurch bieten OLED-TVs einen fantastischen Kontrast und eine hervorragende Darstellung von Szene mit hellen und dunklen Bildteilen.

Nur kleine Kompromisse: Für den relativ günstigen Preis müsst ihr nur kleine Kompromisse eingehen. So ist die für HDR wichtige Spitzenhelligkeit etwas geringer und der Bildprozessor etwas schwächer als beim teureren LG OLED C37. In der Praxis fällt der Unterschied aber selten ins Gewicht. Auch der LG OLED B39 wird noch hell genug, um mit HDR strahlende Farben auf den Bildschirm zu zaubern.

