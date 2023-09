Neuer LG OLED-TV im Angebot: 4K-Fernseher mit 120Hz und bis zu 77 Zoll zum Toppreis sichern

Im WSV-Finale bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt den 4K-Fernseher LG OLED C37 aus 2023, aber auch noch viele weitere Sonderangebote günstig schnappen.

Nur noch bis zum 30. September läuft bei MediaMarkt und auch bei Saturn das große WSV-Finale mit hunderten Sonderangeboten, darunter neben Handys, Laptops, Kameras und diversen Haushaltsgeräten auch eine große Auswahl an 4K-Fernsehern. Das Besondere dabei: Wenn ihr Mitglied bei myMediaMarkt oder mySaturn seid, bekommt ihr nochmal 10 Prozent Rabatt zusätzlich auf schon reduzierte Artikel, was für richtig günstige Deals sorgt:

Die Mitgliedschaft bei myMediaMarkt und mySaturn ist kostenlos und kann jederzeit schnell und einfach online abgeschlossen werden. Mehr erfahrt ihr hier:

Top-Angebot: LG OLED C37 mit bis zu 77 Zoll

Beim hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED C37 bekommt ihr nicht nur Extra-Rabatt, sondern könnt durch Cashback zusätzlich sparen.

Eines der Highlights des WSV-Finales ist der 2023 erschienene High-End-4K-Fernseher LG OLED C37, den ihr in fünf verschiedenen Größen von 42 bis 77 Zoll im Angebot bekommt. Laut Vergleichsplattformen sind MediaMarkt und Saturn bei allen fünf Varianten am günstigsten, zumindest wenn ihr die 10 Prozent Extra-Rabatt in Anspruch nehmt.

Es kommt aber noch besser: Durch eine parallel laufende Cashback-Aktion von LG könnt ihr bis zu 300€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv noch viel weniger zahlt. Hier der Überblick über die Preise (die 10 Prozent Extra-Rabatt haben wir hier schon einberechnet):

LG OLED C37 42 Zoll (UVP 1699€) für 1034,10€ (934,10€ nach Cashback)

LG OLED C37 48 Zoll (UVP 1799€) für 1124,10€ (1024,10€ nach Cashback)

LG OLED C37 55 Zoll (UVP 2399€) für 1439,10€ (1339,10€ nach Cashback)

LG OLED C37 65 Zoll (UVP 3199€) für 1889,10€ (1739,10€ nach Cashback)

LG OLED C37 77 Zoll (UVP 5299€) für 2699,10€ (2399,10€ nach Cashback)

Das bietet der 4K-TV LG OLED C37

Dank 120Hz, niedrigem Input Lag, VRR und ALLM ist der LG OLED C37 ein hervorragender Gaming-Fernseher.

Tolles Bild: Der LG OLED C37 bietet eine hervorragende Bildqualität, die er in erster Linie seinem OLED-Display verdankt. Dieses sorgt für perfektes Schwarz und hohen Kontrast. Außerdem besitzt er ein Evo-Panel, das eine höhere Helligkeit ermöglicht, wodurch HDR besser ausgenutzt werden kann. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED B39 wird beim C37 zudem der bessere Bildprozessor geboten.

Gaming mit 4K 120 fps: Der LG OLED C37 verfügt über ein 120Hz-Display sowie über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K-Auflösung mit bis zu 120 fps möglich. Der Input Lag fällt mit unter 6 ms äußerst niedrig aus, was euch in kompetitiven Multiplayer-Spielen schnelle Reaktionen ermöglicht. Durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

