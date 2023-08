Top Gaming-TV für PS5: Schnappt euch jetzt diesen LG OLED-Fernseher mit 120 Hz zum Sparpreis

Mit dem LG OLED C27 könnt ihr bei MediaMarkt gerade einen hervorragenden 4K-Fernseher günstig abstauben.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es mit dem LG OLED C27 gerade einen 4K-Fernseher im Angebot, der nicht nur ein tolles Bild bietet, sondern auch hervorragend fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet ist. Die Version mit 48 Zoll kostet jetzt nur noch 899€ und ist somit 48 Prozent günstiger als die UVP von 1749€. So günstig gibt es den Smart-TV laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst. Der Versand ist kostenlos.

Falls euch 48 Zoll eine Nummer zu klein sind, könnt ihr alternativ übrigens auch den sehr ähnlichen LG OLED C22 mit 55 Zoll günstiger bekommen. In diesem Fall bezahlt ihr noch 1049€ und bekommt damit sogar 53 Prozent Rabatt im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung:

Wie gut ist der LG OLED C27?

Der LG OLED C27 liefert sowohl beim Filmeschauen als auch beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X eine tolle Leistung.

Hervorragendes Bild: Der LG C27 ist ein 4K-Fernseher aus 2022 und bietet eine hervorragende Bildqualität, die er natürlich nicht zuletzt seinem OLED-Display verdankt. Dieses sorgt für perfektes Schwarz und dadurch für unendlich hohen Kontrast. Im Vergleich zu den normalerweise günstiger Modellen LG OLED B29 und A29 verfügt der C27 über den besseren Bildprozessor und die höherer Spitzenhelligkeit. Dadurch kann er HDR besser ausnutzen.

Toll fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X: Beim Gaming lässt der LG OLED C27 keine Wünsche offen. Das 120Hz-Display in Verbindung mit HDMI 2.1 sorgt dafür, dass ihr aus der PS5 oder Xbox Series X bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen könnt. VRR und ALLM sind ebenfalls mit dabei, der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Gaming-Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag fällt mit knapp 6 ms bei 120Hz sehr niedrig aus.

Mehr über den LG OLED C27 könnt ihr in unserer großen TV-Kaufberatung erfahren. Falls ihr hingegen weitere günstige Sonderangebote oder auch spannende Neuerscheinungen rund um die Themen Gaming, Technik und Entertainment sucht, solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: