LG OLED-TV im Angebot: Schnell noch den Preis-Leistung-Tipp aus 2022 günstig bei Amazon sichern

Bei Amazon gibt es gerade den tollen 4K-TV LG OLED CS9 im Angebot. Es dürfte nicht mehr viele Gelegenheiten geben, das Modell aus 2022 günstig abzustauben.

Bei Amazon bekommt ihr gerade den LG OLED CS9 im Angebot. Für den hochwertigen 4K-Fernseher zahlt ihr jetzt in der Größe 55 Zoll nur noch 949€ (UVP: 2049€). Günstiger bekommt ihr den mit 120Hz-Display und HDMI 2.1 ausgestatteten Smart-TV laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo. Hier kommt ihr zum Deal:

LG OLED-TVs aus 2022: Warum es sich lohnt, jetzt zuzuschlagen

Die Gelegenheit zum Kauf des LG OLED CS9 ist auch deshalb günstig, weil die Vorräte vieler Händler an LG OLED-TVs aus 2022 sich langsam dem Ende zuneigen dürften. Sind sie weg, bleibt euch nur, zu den Modellen aus 2023 zu greifen, die so kurz nach Release aber viel teurer sind. Der LG OLED C3 aus 2023 kostet mit 55 Zoll bei Amazon gerade 1979€. Bis er auf ein vergleichbares Preisniveau absinkt wie aktuell der CS9, kann es lange dauern.

Wie gut ist der LG OLED CS9 4K-TV?

Für seinen moderaten Preis bietet der LG OLED CS9 eine hervorragende Leistung, sowohl beim Gaming als auch beim Filmeschauen.

Tolles Bild mit hohem Kontrast: Der LG OLED CS9 bietet wie so ziemlich alle OLED-TVs eine sehr hohe Bildqualität, die er unter anderem seinem perfekten Schwarz und dem unendlich hohem Kontrast verdankt. Im Vergleich zum normalerweise günstigeren LG OLED B29 verfügt er zudem über den besseren Bildprozessor. Zwar fällt die Helligkeit geringer aus als beim teureren C27, weil der CS9 kein Evo-Panel bietet. Der Unterschied fällt in der Praxis aber nicht sehr groß aus. Das macht den CS9 zum Preis-Leistungs-Tipp unter LGs OLED-TVs aus 2022.

Gaming mit 4K 120 fps: Der LG OLED CS9 verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Ports. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Auch durch seinen niedrigen Input Lag von circa 6 ms mit 120 Hz ist der CS9 bestens als Gaming-Fernseher geeignet. Neben VRR wird auch ALLM unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Weitere günstige Sonderangebote und interessante Neuerscheinungen rund um Gaming und Technik findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: