LG OLED-TVs zum halben Preis im Black-Friday-Angebot: Top-4K-Fernseher bis 83 Zoll jetzt günstig sichern!

Wenn ihr günstig OLED-Fernseher abstauben wollt, ist der Black Friday die beste Gelegenheit dazu.

Falls ihr endlich auf einen hochwertigen OLED 4K-Fernseher mit fantastischer Bildqualität umsteigen wollt, sind die Black-Friday-Angebote eine hervorragende Gelegenheit dazu. Bei MediaMarkt hat der Black Week Sale bereits begonnen und bietet euch die Chance, die beiden 4K-TVs LG OLED B4 und LG OLED C4 in Größen bis 83 Zoll zu Schnäppchenpreisen abzustauben, mit Rabatten von bis zu 61 Prozent. Hier geht’s zur Übersicht:

Die Deals sollen mindestens bis zum 28. November laufen, einzelne Modelle können aber schon früher ausverkauft sein. Den LG OLED B4 findet ihr übrigens auch bei Amazon günstig, beim noch etwas besseren C4 kann der Händler derzeit jedoch nicht mit MediaMarkt mithalten.

Warum sind OLED-Fernseher besser als andere 4K-TVs?

Kein anderer Fernseher kann die Helligkeit verschiedener Bildteile so akkurat abstufen wie ein OLED-TV.

OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung benötigen. Das ist ein enormer Vorteil, denn dadurch können sie nahezu perfektes Schwarz darstellen und unendlich hohen Kontrast erreichen. Bei gewöhnlichen Fernsehern scheint hingegen immer etwas Licht durch, weil selbst bei der Darstellung von Schwarz lediglich ein schwarzer Filter über die Hintergrundbeleuchtung gelegt wird.

Außerdem können OLED-Fernseher die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren, was mit einer Hintergrundbeleuchtung nicht möglich ist. Dadurch können Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen viel besser dargestellt werden. Habt ihr bei düsteren Szenen in Horrorfilmen manchmal das Problem, dass ihr fast nichts erkennen könnt? Das kann an eurem Fernseher liegen! Mit einem OLED-TV stechen kleine, helle Details aus ansonsten dunklen Bildern viel deutlicher hervor.

Warum ausgerechnet einen LG OLED-TV kaufen?

Das Evo-Panel und ein schneller Prozessor sorgen dafür, dass der LG OLED C4 selbst unter den OLED-Fernsehern hervorsticht.

LG ist schon seit Langem der Marktführer im Bereich OLED-Fernseher und war jahrelang sogar der einzige Hersteller von OLED-Panels. Das bedeutet: Andere TV-Hersteller haben die OLED-Displays lange Zeit ausschließlich bei LG eingekauft und mit ihren eigenen Komponenten wie Prozessoren kombiniert. Viele tun das noch heute, allerdings stellt seit zwei Jahren auch Samsung wieder selbst OLED-TV-Displays her.

Dass LG über viel Erfahrung verfügt und seine TVs in Eigenproduktion herstellen kann, sorgt für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie es andere Marken kaum bieten können. LG hat zudem eigene Technologien wie die Evo-Panels entwickelt, die etwa beim LG OLED C4 zum Einsatz kommen. Diese ermöglichen eine hohe maximale Helligkeit, welche dazu führt, dass HDR-Formate besser ausgenutzt werden und für leuchtende Farben sorgen können.

Was taugen die LG OLED 4K-TVs fürs Gaming mit PS5 & Xbox Series X?

Die LG OLED 4K-TVs bieten nicht nur die richtige Hardware fürs Gaming, sondern auch viele Einstellungsmöglichkeiten durch den Game Optimizer.

Früher einmal wurde davor gewarnt, OLED-Displays fürs Gaming zu benutzen, weil sich statische Bildelemente (etwa Lebensanzeigen bei Spielen) auf ihnen eingebrannt haben. Diese Zeiten sind aber schon seit Jahren vorbei. Heutige OLED-Fernseher verfügen über zahlreiche Schutzmaßnahmen, um ein Einbrennen zu verhindern. Außerdem „reparieren“ sich stark beanspruchte Pixel im Stand-by-Modus gewissermaßen selbst.

Die LG OLED-TVs sind auch sonst perfekt fürs Gaming geeignet. Sie bieten HDMI 2.1 und Displays mit 120Hz (LG B4) bzw. 144Hz (LG C4). Dadurch können sie die Power der PS5 und der Xbox Series X vollständig ausnutzen und euch bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung liefern. Auch beim Input Lag gehören die Fernseher mit etwa 5 bis 6 ms zum Besten, was derzeit zu bekommen ist. So werdet ihr beim Spielen nicht durch lästige Eingabeverzögerungen ausgebremst.

