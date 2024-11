Lies of P für PS5 im Angebot: Das beste Soulslike-Spiel des letzten Jahres jetzt zum Top-Preis abstauben!

Lies of P ist eines der besten Soulslike-Spiele, das nicht von From Software stammt. Jetzt könnt ihr es euch günstiger sichern.

Lies of P ist bereits ein Jahr alt und war bislang trotzdem kaum günstiger im Angebot zu bekommen. Dass der Preis so stabil bleibt, spricht für den Erfolg des Soulslike-Hits, der neben Black Myth Wukong der aktuell wohl beste Konkurrent für From Software-Spiele wie Elden Rind, Dark Souls und Bloodborne ist. Jetzt könnt ihr die PS5-Version bei Amazon endlich mal mit einem vernünftigen Rabatt abstauben:

Amazon macht bislang keine Angaben zur Dauer des Deals, sondern verrät lediglich, dass es sich um ein „befristetes Angebot“ handelt. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass der Preis schon bald wieder steigt.

Lies of P: Was kann das Pinocchio-Soulslike für PS5?

22:14 Lies of P - Test-Video zum Pinocchio-Soulslike

In Lies of P schlüpft ihr in die Rolle von Pinocchio und kämpft euch durch eine düstere Steampunk-Welt, in der ihr es zunächst vor allem mit durchgedrehten Robotern, später aber auch mit allerlei Monstern und menschlichen Gegnern zu tun bekommt. Das Artdesign erinnert dabei deutlich an Bloodborne und ist von der eindrucksvollen Architektur der elf verschiedenen Gebiete bis hin zu den skurrilen Charakteren sehr gelungen.

Die auf Nahkampf fokussierten und knallharten Kämpfe ähneln auf den ersten Blick zwar stark anderen Soulslikes, haben aber ihre eigenen Kniffe: Da wir Leben zurückgewinnen, wenn wir feindliche Attacken blocken und daraufhin erfolgreich angreifen, und da sich Feinde erholen können, wenn wir zu lange keine Treffer landen, wird aggressives Angreifen stärker belohnt als in Dark Souls. Außerdem ist Blocken wichtig, um Feinde zu überwältigen und kritische Treffer zu landen.

Im Spielverlauf entwickelt Pinocchio einige eindrucksvolle Fähigkeiten.

Das sorgt dafür, dass selbst Soulslike-Veteranen sich erst mal eingewöhnen müssen, da hier nicht alle lieb gewonnenen Taktiken funktionieren. Vermutlich deshalb stehen zumindest die spektakulären Bosskämpfe von Lies of P in dem Ruf, selbst im Vergleich zu den Soulslike-Vorbildern extrem schwer zu sein. Hat man die Mechaniken und Timings erst mal gelernt, ist das Kampfsystem aber desto befriedigender.

Außerdem werden wir für unsere Mühen durch ein umfangreiches Fortschrittssystem belohnt. Nicht nur können wir Pinocchio verbessern und mit neuen Perks ausrüsten, wenn wir Gepetto das dafür nötige Material besorgen. Auch unsere Waffen lassen sich umfangreich anpassen und für verschiedene Spielstile und Charakterklassen optimieren.

