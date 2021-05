Lies of P für PS5 und Xbox Series X ist ein düsterer Horror-Mix aus Pinocchio und Bloodborne

Wer hätte gedacht, dass wir Pinocchio mal in einem Soulslike sehen werden? Überraschend kündigten Publisher NEOWIZ und das Entwicklerstudio Round8 Studio das Spiel Lies of P an, das im Universum des Märchens spielen wird.

Pinocchio wird zum Mechanoiden

Worum geht es in Lies of P? Ihr wacht als Pinocchio in einem verlassenen Bahnhof in der Stadt Krat auf, die von Wahnsinn und Blutrausch regiert wird. Vor euch liegt ein einzelner Zettel, der euch bittet, Mr. Geppetto zu finden. Dieser ist im originalen Märchen dafür bekannt, Pinocchio erschaffen zu haben.

Doch Pinocchio ist nicht mehr länger eine hölzerne Puppe, sondern ein Puppen-Mechanoid. Um wieder ein Mensch zu werden, müsst ihr eure Umgebung anlügen. Da Lies of P dem Soulslike-Genre angehört, müsst ihr euch durch bockschwere Gegnermassen schnetzeln.

Mit Pinocchio? Wie soll das gehen? Pinocchio ist nicht die kleine Marionette, die wir aus dem Märchen kennen. Ihr könnt Waffen sammeln, kombinieren und an neuen, stärkeren Waffenkombinationen forschen. Außerdem können Teile an Pinocchio verändert werden, um neue Fähigkeiten für den Kampf zu erhalten.

Düstere Geschichte mit mehreren Enden

Der Titel spielt der Stadt Krat, die von der Belle Époque in Europa inspiriert wurde. Sie soll mit einer düsteren und eindrucksvollen Grafik faszinieren. Ein erster Trailer zeigt eindrucksvoll die düstere und grausame Welt, in der Lies of P spielt:

Abseits dessen bietet Lies of P eine Story mit zusammenhängenden, prozedural generierten Quests. Je nachdem, wie ihr lügt, spielen sich die Quests anders ab und aufgrund eurer Entscheidungen kann sich das Ende der Story verändern.

Wann soll Lies of P erscheinen? Leider gibt es hierzu keine Informationen, die Bekanntgabe eines Release-Termins steht noch aus. Da der Titel aber nur für die PS5 und Xbox Series X und nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen soll, ist nicht mehr mit einem Release in diesem Jahr zu rechnen. Wir vermuten, dass der Titel frühestens Ende 2022 erscheinen wird.

Um euch die Wartezeit zu vertreiben, könnt ihr euch weitere Soulslike-Titel ansehen, die wir in einer Übersicht für euch zusammengefasst haben:

Fans freuen sich auf düsteres Pinocchi-Abenteuer

Unterhalb des Cinematic Trailers ist zu sehen, dass sich die meisten aus der Spielerschaft auf den Titel freuen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das Video rund 6.000 Likes und nur knapp 200 Dislikes erhalten. Sobald weitere Informationen zu Lies of P bekannt werden, erfahrt ihr es auf GamePro.

Was haltet ihr von Lies of P?