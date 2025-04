Diese Videospielreihe hat mich mehr als einmal zum Weinen gebracht – den neuesten Teil bekommt ihr jetzt unfassbar günstig!

Mit Life is Strange: Double Exposure rückt die Protagonistin der ersten Teils wieder in den Mittelpunkt.

Wenn mich Freunde nach tollen Story-Spielen fragen, die Casual-geeignet sind, dann bekommen sie von mir immer dieselbe Antwort: Life is Strange. Welcher Teil? egal! Sie sind alle fantastisch und haben es schon mehrmals geschafft mir, der sonst ganz dem männlichen Klischee entsprechend, nicht wirklich oft weint, eine Menge Tränen zu entlocken.

Den neuesten Teil Life is Strange: Double Exposure gibt es auf Amazon für knapp die Hälfte des Geldes.

Life is Strang: Double Exposure – es geht zurück zu den Anfängen

Im neuesten Teil steht eine altbekannte Figur wieder im Zentrum der Handlung: Max Caulfield, die Protagonistin aus dem allerersten Life is Strang-Spiel. Sie ist inzwischen älter geworden und arbeitet als Fotografie-Dozentin an einer angesehenen Uni. Ihre Zeitreise-Kräfte hat sie schon seit Jahren nicht mehr eingesetzt, doch als ihre beste Freundin ermordet wird, muss sie den Fall lösen – bevor es weitere Opfer gibt!

8:42 Das neue Life is Strange im Test: So gut is Max zweites Mystery-Abenteuer

Die Story ist dabei wie gewohnt fesselnd: Die einzelnen Akte sind in sich schlüssig und bauen richtig gut Spannung auf, sodass man die ganze Zeit am Ball bleiben will um zu erfahren, wie es mit Max und den ebenfalls stark geschriebenen Nebencharakteren weitergeht. Wer mit den neuen Hauptfiguren aus den bisherigen Fortsetzungen des Franchises gefremdelt hat, wird sich hier wieder sehr wohl fühlen.

Alte Protagonistin, neue Mechaniken

Statt wie im ersten Teil die Zeit zurückzudrehen, springen wir nun zwischen zwei verschiedenen Zeitlinien hin und her und sammeln so Hinweise, lösen Rätsel und kommen so dem Mörder auf die Schliche, aber die Zeit drängt, denn er wird wieder zuschlagen – in beiden Zeitlinien.

Wie in den vorherigen Spielen beeinflussen eure Entscheidungen den Spielverlauf.

Die toll geschriebene Story und die Beziehungen zu den Nebencharakteren kommt auch in Life is Strange: Double Exposure eine wunderschöne Atmosphäre auf, die in den dramatischen Momenten wieder zu Tränen rühren kann. Auch die fantastische Musik trägt einen Teil dazu bei, der mit einer bunten Palette aus den besten Indie-Songs zu bieten hat, die zum Teil extra für das Spiel aufgenommen wurden.