Nur noch heute stark reduziert bei Amazon: Schnappt euch jetzt Life is Strange True Colors für die PS5

Life is Strange Liebhaber und alle die es noch werden wollen aufgepasst: Nur noch heute könnt ihr euch auf Amazon Life is Strange: True Colors zum Bestpreis schnappen! Hier gibt es den neusten Teil des Franchises aktuell mit 50% Rabatt. Somit kostet euch die emotionale Geschichte rund um Alex und ihren Bruder statt 59,99€ nur noch 28,98€! Erleben könnt ihr das ganze bei diesem Preiskracher auf der PS5.

Eine emotionale Reise

Nachdem der erste Teil der Life is Strange Reihe ein voller Erfolg war und der zweite Teil dann leider eher so "meh" war, konnten es Fans der Reihe kaum erwarten, als Life is Strange: True Colors angekündigt wurde.

Ich weiß noch, wie ich ganz sehnsüchtig und aufgeregt auf den Release des dritten Teiles des Life is Strange Universums gewartet habe und wie nervös ich war als man es endlich spielen konnte. Aber was macht den dritten Teil eigentlich so besonders?

Wie in den Teilen zuvor, geht es natürlich auch wieder in Life is Strange: True Colors auf eine emotionale Reise mit komplizierten Familiengeschichten und romantischen Beziehungen. Begleitet werden wir hierbei stets von den übernatürlichen Fähigkeiten der Protagonistin. Vor allem diese haben mich im dritten Teil der Reihe komplett abgeholt.

Wir entdecken hier die Welt rundum die idyllische Kleinstadt Haven Springs durch die Augen von Alex Chen, die auf der Suche nach Antworten ist. Ein von ihr lang erwartetes Wiedersehen mit ihrem großen Bruder entwickelt sich nach einer kurzen rosaroten Brillen Phase zum Horrortrip und so ist Alex erneut auf sich alleine gestellt. Von nun an geht ihr den mysteriösen Geheimnissen der Bewohner von Haven Springs auf den Grund.

Was sich nun erstmal nach einer klassischen Detektivreise à la Sherlock Holmes anhört, stellt sich in Wahrheit als emotionales Abenteuer raus, denn Alex kann die Gefühle ihrer Mitmenschen als farbige Auren wahrnehmen und sogar direkt mit ihnen interagieren. Für die Spielenden bedeutet das, dass ihr in die Gefühle anderer Charaktere eindringen und somit Geheimnisse ans Licht bringen könnt. Die Fähigkeit ermöglicht euch aber auch Wutanfälle zu sänftigen, indem ihr die Emotionen aufsaugt.

Ähnlich wie beim ersten Teil der Life is Strange Reihe, macht das Gameplay durch diese übernatürliche Fähigkeit immensen Spaß. Aber auch die Charaktere rund um den dritten Teil sind nachvollziehbar und glaubhaft in ihren Entscheidungen. Schaut hierfür gerne auch mal in den ausführlichen Test der GamePro Redakteurin Linda Sprenger.

Da ein vierter Teil von Life is Strange gerade noch in den Sternen steht, würde ich euch unbedingt empfehlen, in den dritten Teil reinzuschauen. Ich konnte mich ähnlich wie beim ersten Teil nicht losreißen und wollte die Geschichte rund um Alex Chen unbedingt zu Ende spielen. Der Schock-Faktor ist bei diesem Spiel enorm groß!

Die Version auf der PS5 liefert euch natürlich nicht nur die erwähnte emotionale Reise, sondern auch eine super ästhetische Spielwelt mit satten Farben und Kulissen.