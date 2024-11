Neues Open World-Spiel klaut frech fast alles von Horizon: Zero Dawn und Monster Hunter - sieht aber unverschämt gut aus

Das Maschienen-Tier könnte glatt aus Horizon stammen, oder? Tatsächlich ist es aber aus Light of Motiram.

Heute wurde das Spiel Light of Motiram angekündigt, das bei seinen Betrachter*innen aktuell anstatt für Vorfreude vor allem für Stirnrunzeln sorgt. Wir verraten euch, was bis jetzt über den “Horizon-Klon“ bekannt ist, der für eine Veröffentlichung auf Steam und Epic Games bestätigt wurde.

Neues Open World-Spiel sieht aus wie Horizon und wird „schamlos“ genannt

Light of Motiram wird von dem bisher unbekannten Entwicklerstudio Polaris Quest entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft des chinesischen Branchen-Giganten Tencent.

Wenn ihr euch Bilder zu Light of Motiram anschaut, dürften sie euch bekannt vorkommen. Sie zeigen neben einer wunderschönen Welt mechanische Tiere, die wirklich stark an die Horizon-Spiele erinnern.

Mit dem folgenden Trailer könnt ihr euch ein eigenes Bild von Light of Motiram machen:

1:07 Neues Open World-Spiel Light of Motiram sieht wunderschön aus - Moment mal, ist das nicht Horizon?

Ein Horizon-Klon? Der Trailer zeigt unterschiedliche Gebiete, die von sogenannten “Mechanimals“ bevölkert werden. Sie gehen in der vielfältigen Spielwelt ihrem Alltag nach, indem sie etwa im Rudel große Stecken zurücklegen.

Mit eurer Spielfigur scheint ihr die mechanischen Tiere sowohl bekämpfen als auch reiten zu können. So oder so: Die Mechanimals werden ziemlich sicher eine wichtige Komponente des Spiels darstellen. Komisch nur, dass genau dieser Kernpunkt auf einer Kopie zu basieren scheint.

Die Beschreibung des Spiels unternimmt nichts, um sich von Ähnlichkeiten zu den Horizon-Spielen zu distanzieren. Ganz im Gegenteil. Wir übersetzen dafür mal die ersten beiden Abschnitte aus der aktuellen Beschreibung des Spiels auf Steam für euch:

„Die Erde und menschliche Zivilisation, wie wir sie einst kannten, existieren nicht mehr. Über die ungezähmte Wildnis streifen gigantische mechanische Bestien frei umher, während die Menschheit probiert, sich vom Beginn einer primitiven Ära aus wieder aufzubauen. Reist von tropischen Regenwäldern zu kargen Wüstenlandschaften und schneebedeckten Berggipfeln – während ihr einzigartige Mechanimals entdeckt sowie mysteriöse Ruinen in unterschiedlichen Regionen, um nach und nach die Geheimnisse von Motiram aufzudecken.“

Wie ihr seht, geht aktuell alles in Richtung Horizon. So sehr, dass sich bereits mehrere Menschen auf Social Media über das Spiel geäußert und es als „schamlos“ bezeichnet haben. X-User @ItzPaulHD_v1 hat sich das zum Anlass genommen, um den Bildern von Light of Motiram welche von Horizon: Forbidden West gegenüberzustellen.

Horizon mit einer Prise Monster Hunter und Palworld

Light of Motiram erinnert auch an andere Franchises: Die offizielle Steam-Seite verspricht weiter, dass ihr euch mit bis zu neun weiteren Spieler*innen im Cross-Play zusammenschließen könnt, um die großen Biester gemeinsam anzugehen.

Wer bei den riesigen Biestern zuvor nicht aufgehorcht hat, dürfte spätestens jetzt auch an Monster Hunter denken. Die unterschiedlichen Regionen erinnern ebenfalls an das Franchise.

Allerdings haben auch schon Personen die Monsterzähm-Elemente von Light of Motiram mit Palworld verglichen, das wiederum selbst von Nintendo und The Pokémon Company wegen Verstöße gegen mehrere Patentrechte verklagt wird. Ob Light of Motiram beziehungsweise Polaris Quest Ärger mit Sony oder Guerrilla Games bekommt, ist aktuell noch unklar.

Neben bereits bekannten Elementen aus anderen Spielen soll Light of Motiram eine Open World, Survival-Elemente und Base Building beinhalten. Außerdem sehen die ersten Bilder des Spiels (ähnlich wie Horizon) einfach atemberaubend schön aus. Ob das finale Spiel dann wie der Trailer aussehen wird, ist noch unklar. Das Veröffentlichungsdatum des Spiels steht aktuell noch aus.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Ist Light of Motiram ein frecher Horizon-Klon oder denkt ihr, dass mehr hinter dem Spiel stecken kann?