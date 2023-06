Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Der Yakuza-Ableger hat ein Release-Datum

Das neue Spiel mit Kiryu hat ein Release-Datum.

Während des Summer Game Fests wurde ein Trailer zum Spiel mit dem etwas sperrigen Namen Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gezeigt. In diesem neuen Yakuza-Ableger kehrt der beliebte Held Kiryu zurück.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

1:45 Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - Erster Trailer zum Yakuza-Spin-Off

Das neue Spiel hat nun ein offizielles Release Datum bekommen. Es erscheint am 9. November 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und für den PC. Die Ereignisse im neuen Spiel knüpfen direkt an die Handlung von Yakuza 6 an. Passend zum Titel hat der beliebte Charakter seinen alten Namen hinter sich gelassen und nennt sich jetzt Joryu.

Wollt ihr wissen, was außerdem beim Summer Game Fest gezeigt wurde? Hier findet ihr die Übersicht:

Mehr zum Thema Showcase im Liveticker: Livestream, Uhrzeit und alle bekannten Infos von Eleen Reinke

Er versucht in der Geschichte, als Mönch zu leben, kann aber die alten Gewohnheiten, beziehungsweise Jobs immer noch nicht ganz hinter sich lassen. Statt den rundenbasierten Kämpfen, auf die die Hauptreihe seit Teil 7 setzt, kommt hier wieder die Echtzeit-Action zurück.

Dieser Artikel wird laufend für euch aktualisiert und weiter aufgefüllt.

Freut ihr euch auf Kiryus Rückkehr?