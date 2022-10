Von Lindt bis Snickers: Adventskalender jetzt bei Amazon im Angebot

Bei den gegenwärtigen Temperaturen mag man nicht daran denken, aber bis zum 1. Dezember sind es nur noch gute fünf Wochen. So langsam kann man also schon mal darüber nachdenken, welchen Adventskalender man sich selbst oder anderen in diesem Jahr gönnen will. Bei Amazon bekommt ihr jedenfalls gerade eine ansehnlich Auswahl an Adventskalendern im Angebot. Viele davon enthalten Schokolade von Lindt, es gibt aber auch noch Kalender anderer Marken, von Kelloggs über Ricola und Pringles bis hin zu Mars, mit Schokoriegeln wie Snickers und Milky Way. Sogar ein Krimi-Kalender ist dabei. Hier eine Auswahl:

Mit zumeist ungefähr 15 Prozent mögen die Rabatte nicht gerade riesig sein. Aber wenn man noch viel günstiger wegkommen will, wird man wahrscheinlich bis zur letzten Minute oder noch darüber hinaus warten und dann eben nehmen müssen, was noch übrig ist. Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gelten. Die vollständige Übersicht findet ihr hier: