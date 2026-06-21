König der Löwen: Scar hieß früher eigentlich anders und sein Name ist wirklich kurios

Scars Name kommt von seiner Narbe. Aber die hatte er nicht immer. (Quelle: Disney)

Scar gehört zu den bekanntesten Disney-Schurken überhaupt. Sein Name ist dabei denkbar einfach erklärt: Er trägt eine auffällige Narbe über dem Auge und wird deshalb schlicht Scar genannt.

Das wirft allerdings eine Frage auf. Schließlich wurde Scar nicht mit einer Narbe geboren. Wie hieß der Bruder von Mufasa also eigentlich?

Die Antwort liefert Disney tatsächlich schon seit vielen Jahren. Allerdings nicht immer dieselbe.

Scars Name hat gleich mehrere Bedeutungen

In den Filmen wird Scars ursprünglicher Name nie erwähnt. Außerhalb des Kinos tauchten im Laufe der Jahre allerdings zwei unterschiedliche Versionen auf.

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Die bekannteste Version seines Namens stammt aus dem Buch The Lion King: Six New Adventures von 1994. Dort wird enthüllt, dass Scar ursprünglich Taka hieß.

Über die Bedeutung des Namens wird bis heute diskutiert. Eine mögliche Übersetzung lautet “begehren“ oder “etwas wollen“ – durchaus passend für einen Charakter, der den Thron seines Bruders an sich reißen möchte.

Es gibt allerdings noch eine zweite Interpretation. Demnach könnte Taka auch “Schmutz“ oder “Müll“ bedeuten. Das wäre deutlich düsterer und würde den Kontrast zu Mufasa verstärken, dessen Name häufig mit “König“ übersetzt wird. Bei dieser Übersetzung wäre es also kein Wunder, wenn sich Scar seinem Bruder ständig unterlegen fühlt.

Die Garde der Löwen erzählt eine andere Geschichte

In der Serie Die Garde der Löwen (2016-2019) erhielt Scar dagegen einen anderen ursprünglichen Namen. Dort wird er Askari genannt, was so viel wie “Soldat” bedeutet.

Der Name soll an einen berühmten Vorfahren der königlichen Familie erinnern und zeichnet ein deutlich positiveres Bild von Scars Vergangenheit.

Welcher Name nun als offiziell gilt, war lange umstritten. Zumindest bis 2019: In der Neuverfilmung von König der Löwen und auch im Prequel Mufasa wird er wieder als Taka bezeichnet.

Damit scheint die Antwort auf eine Frage festzustehen: Bevor er Scar wurde, hieß der berühmte Schurke vermutlich Taka. Doch wie man es übersetzt, werdet ihr wohl für euch selbst entscheiden müssen.

Findet ihr Taka als Namen passend oder gefällt euch die Version mit Askari besser?