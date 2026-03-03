Der König der Löwen: Mehr als 30 Jahre nach dem deutschen Kinostart weiß ich endlich, was der Text am Anfang des Introsongs bedeutet

Dass es schon so lang her ist ... (Bildquelle: Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KJjqKPefJDg, Copyright: Disney)

Als Der König der Löwen 1994 erstmals auf deutschen Leinwänden lief, haben wir mit der ganzen Familie einen Kinobesuch unternommen, der bei mir, damals noch ein kleiner Knirps, ganz schön Eindruck hinterlassen hat. Dafür hat der Mix aus bildgewaltigen Szenen, der emotionalen Story und den eingängigen Songs gesorgt.

Bei den Liedern aus meinen liebsten Disney-Filmen gehörte es für mich damals dazu, sie auswendig schmettern zu können. In der Regel waren die ja auch komplett auf Deutsch, sodass ich alles verstanden habe.

Die ersten Worte aus dem bekannten Titelsong "Der Ewige Kreis" (Englisch: "The Circle of Life") habe ich aber immer geträllert, ohne ihre Bedeutung zu kennen (und bestimmt auch ziemlich falsch ausgesprochen). Jetzt weiß ich endlich, was sie heißen.

Das bedeuten die Zeilen am Anfang von "Circle of Life"

Damals habe ich mir sicher das ein oder andere Mal die Frage gestellt, was die Worte eigentlich heißen, jedoch bin ich erst jetzt durch ein Gespräch darauf gekommen, das endlich mal zu recherchieren. Die Zeilen sind auf (isi)Zulu verfasst, einer Sprache, die rund 30 Millionen Menschen sprechen, vor allem in Südafrika und von Angehörigen der Zulu.

Da ich nicht zu den Personen gehöre, die der Sprache mächtig sind, habe ich mich an die Übersetzung von KI-Tools wie DeepL und Gemini, beziehungsweise an die Fandom-Seite des Songs gehalten. So lautet der originale Text:

Nants ingonyama bagithi Baba

Sithi uhm ingonyama

Ingonyama

Siyo Nqoba

Ingonyama

Ingonyama nengw' enamabala

Dabei handelt es sich, passend zum Feeling und der Handlung, um eine Ankündigung der Akteure, die da mitmischen, eventuell ein wenig angelehnt an Film-Szenen, in denen ein Herold den großen König ankündigt. Die Übersetzungen weichen leicht voneinander ab; höchstwahrscheinlich gibt es hierbei auch einen gewissen Spielraum. Grob läuft es aber darauf hinaus:

Hier ist der Löwe, (wir sagen) Vater*.

Oh ja, der Löwe.

Der Löwe.

Wir werden siegreich sein.

Der Löwe.

Der Löwe und der Leopard kommen zu diesem großen Ort.

*Das Wort "Baba" steht wohl nicht nur für einen Familienvater, sondern ganz allgemein für eine männliche Respektperson in einer höflichen Anrede.

Die Textzeilen stellen zwar keine große Überraschung dar, aber genau darum dürfte es hier eben auch gehen. Bei Disneysongs sollen Kinder in aller Regel gleich verstehen, worum es geht. Der Beginn des Songs wurde sicherlich auf Zulu verfasst, um die Atmosphäre besser zu transportieren, hierbei sollte aber der Zuhörerschaft, die die Worte nicht verstehen, nichts Wichtiges entgehen.

Zumal die Art der Ankündigung der Akteure auch sehr gut durch die episch-heroische Stimmung des Liedes transportiert wird. Meiner Meinung nach passt das alles perfekt zusammen.



Der markante Gesang stammt übrigens vom südafrikanischen Sänger und Komponisten Lebo M. (kurz für: Lebohang Morake), geschrieben und bearbeitet wurde der Song von Elton John und Hans Zimmer.

Habt ihr euch schon mal gefragt, was die Textzeilen bedeuten oder wusstet ihr das vielleicht sogar bereits?