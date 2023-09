Der Bestseller unter den Gaming-Headsets: Schnappt euch jetzt das Logitech G Pro X bei Amazon im Angebot

Schnappt euch jetzt das Gaming-Headset von Logitech.

Starkes Angebot bei Amazon: Das beliebte Logitech G Pro X bekommt ihr hier gerade für nur 75€. Das ist der mit Abstand beste Preis, für den ihr euch das Gaming-Headset aktuell schnappen könnt. Der Versand ist natürlich kostenlos. Das Headset ist für Konsolen und PC geeignet.

Logitech G Pro X im Angebot

Bestseller: Bei Amazon verkauft sich aktuell kein anderes Gaming-Headset so gut wie das G Pro X von Logitech. Wenig überraschend führt es deshalb die aktuelle Bestseller-Liste in dieser Kategorie an.

Audioqualität: Mit den 50-mm-PRO-G-Lautsprechern erhaltet ihr klaren und präzisen Klang mit gutem Bass und kristallklaren Höhen. Dies ermöglicht es euch, Gegner in Spielen genau zu orten und ein immersives Audioerlebnis zu genießen.

Austauschbare Ohrpolster: Das Headset wird mit zwei Arten von Ohrpolstern geliefert: Kunstleder und Velours. Diese sind magnetisch und leicht austauschbar. Die Velours-Ohrpolster bieten Atmungsaktivität und sind ideal für lange Spielsitzungen, während die Kunstleder-Ohrpolster eine bessere Schallisolierung bieten.

Schnappt euch jetzt das schicke Gaming-Headset im Angebot.

Abnehmbares Mikrofon: Das Mikrofon des Logitech G PRO X ist abnehmbar und nutzt die Blue VO!CE-Technologie, um klaren und rauschfreien Ton zu liefern. Dies ist ideal für Teamkommunikation beim Gaming oder Streaming.

Robuste Bauweise: Das G PRO X ist langlebig und gut verarbeitet, mit einem stabilen Metallbügel und hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer gewährleisten.

Kompatibilität: Es ist sowohl mit PC als auch mit den Konsolen kompatibel, was es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Gaming-Plattformen macht.

Auch kabellos zu haben

Die kabellose Variante, die mit dem Namenszusatz Lightspeed ausgestattet ist, setzt auf dieselben Stärken, nur eben ohne nerviges Kabel. Die Akku-Laufzeit ist mit bis zu 20 Stunden solide und sollte so für mehrere Sessions ausreichen. Verbunden wird das Headset mit dem mitgelieferten USB-Dongle, die Reichweite von 13 Metern sollte für euer Wohnzimmer locker ausreichen.

Das Logitech G Pro X Lightspeed kostet bei Amazon aktuell 124€. Der Versand ist ebenfalls kostenlos. Der Preis liegt ganze 46% unter der UVP in Höhe von 229€ und ist der aktuell beste auf dem Markt. Das kabellose Headset ist mit PS4, PS5 und PC kompatibel.

