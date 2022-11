Super Sound für kleine Köpfe: Das Logitech G735 Gaming Headset ist jetzt im Angebot

Warum genau eigentlich fast alle Gaming-Artikel schwarz sind, weiß wohl keiner mit Sicherheit. Vielleicht, damit Chips-Flecken auf der Tastatur nicht so schnell auffallen? Leider ist das nicht jedermanns Geschmack – auf Dauer kann das ganze Schwarz ja ganz schön deprimierend wirken.

Wenn ihr zu denjenigen gehört, die helles und buntes Gaming-Equipment bevorzugen (oder vielleicht einfach gerade zufällig ein neues Headset sucht), dann schaut doch mal bei MediaMarkt vorbei. Dort bekommt ihr auf einige Logitech-Artikel, wie das Logitech G735 Bluetooth Headset, gerade Rabatt.

Kabelloses Gaming Headset: Für weniger Kabelsalat

Ihr kennt das: Ihr sitzt bei einer intensiven Session Stardew Valley und plötzlich klingelt es an der Tür. Eilig springt ihr auf und einen Moment später hört ihr das Klackern des Todes, wenn euer kabelgebundenes Headset Bekanntschaft mit dem Boden macht. Zumindest hoffe ich, dass ihr das kennt, denn das bedeutet, ich bin nicht die Einzige. Vielleicht habt ihr auch einfach schon genug Kabelsalat hinter dem Schreibtisch und wollt nicht monatlich eure Peripherie entflechten.

So oder so: Ein Bluetooth Headset schafft Abhilfe. Noch besser? Ein kabelloses Headset das leuchtet – und das sogar ganze 16 Stunden lang (bei ca. 50% Lautstärke) ohne Aufladen. Damit es auch nur in euren Lieblingsfarben erstrahlt, könnt ihr diese im Logitech G HUB anpassen.

Das ist ja alles gut und vor allem schön, aber was kann es eigentlich? Die beste Ästhetik hilft euch nicht dabei, eure Spielkameraden zu verstehen, wenn sie gerade in der Mine sterben. Die Kopfhörer haben einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20000 Hz und das Mikrofon sorgt mit Blue VO!CE-Filtern dafür, dass auch ihr immer gut zu verstehen seid. Besonders cool: Ihr könnt das Headset mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbinden, zum Beispiel per Bluetooth und 3,5 mm Klinkenstecker. So könnt ihr während dem Spielen Musik hören oder telefonieren. Die Sound-Balance regelt ihr bequem am Headset.

Falls ihr mal keine Lust mehr habt, mit Leuten zu reden, könnt ihr euer Mikro auch einfach abnehmen und das Headset als normale Kopfhörer tragen. Dabei sind die besonders weichen Polster extra darauf ausgelegt, auch für Personen mit kleinem Kopf, sowie für Brillen- und Schmuckträger lange bequem zu sitzen. Die Polster und das Mikrofon gibt es übrigens auch in anderen Farben, diese müsst ihr aber leider separat kaufen.

Zu guter Letzt fragen sich jetzt vielleicht noch einige, ob das Headset auch mit ihrer Lieblingskonsole kompatibel ist – und die Antwort ist Jaein. Dank dem 3,5 mm Klinkenanschluss könnt ihr das Headset fast überall einstecken, inklusive der Nintendo Switch oder PS5 sowie Xbox Series X|S, allerdings ist es dann nicht mehr kabellos. Falls ihr aber gleichzeitig Animal Crossing Spielen und auf Discord quatschen wollt, eignet es sich großartig.

Mehr Ästhetik mit Logitech Aurora

Seid ihr keine Konsolenspieler, dann gibt es eine ganze Reihe an hübschem Gaming-Equipment für euch. Wenn ihr am Schreibtisch wie auf Wolken entspannen wollt, dann schaut euch doch mal den Rest der Aurora-Kollektion an: