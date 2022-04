Lonesome Village sieht aus wie der perfekte Mix aus Animal Crossing und Zelda

Lonesome Village könnte eine äußerst entspannte Angelegenheit werden. Wir lösen Rätsel wie in Zelda, freunden uns mit Dorfbewohner*innen an wie in Animal Crossing und bewirtschaften nebenbei unsere Felder. Kämpfe bleiben dabei ganz bewusst außen vor, sie gibt es gar nicht. Das erfolgreich über Crowdfunding finanzierte Spiel erscheint auch schon bald, und zwar für die Nintendo Switch, Xbox One und den PC.

Zelda trifft Animal Crossing in neu angekündigtem Spiel für die Switch

Darum geht's: In Lonesome Village spielen wir Wes, einen Koyoten. Der soll den Bewohner*innen von Lonesome Village dabei helfen, ihren Ort wieder aufzubauen. Das funktioniert über die Rettung aus finsteren Dungeons, in denen wir jede Menge Rätsel lösen müssen, aber auch mit Hilfe von Angeln, Dekoration und Gartenarbeit.

Animal Crossing trifft Zelda: Das klingt nicht nur so, als wären hier Zelda und Animal Crossing Pate gestanden, sondern so war es auch. Das erklären die Menschen hinter Lonesome Village selbst auf ihrer Kickstarter-Seite: Die beiden prominenten Reihen dienen als Vorbilder für ihre entspannte Social- beziehungsweise Life-Sim. Erinnerungen an Stardew Valley und Littlewood kommen da natürlich ebenfalls hoch.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Das erwartet euch in Lonesome Village:

Dungeons voller Rätsel

Keine Kämpfe!

Farming und Gartenarbeit

Anfreunden mit Bewohner*innen

Angeln

Dekoration und Inneneinrichtung

Ein mysteriöser Kult

Komplettes Handelssystem

Tag- und Nachtzyklus

Für welche Plattformen kommt's? Lonesome Village soll für Nintendo Switch und den PC erscheinen. NintendoLife schreibt auch noch von einem Release für Xbox Series S/X und für Xbox One, auf der offiziellen Seite ist noch nicht explizit von der Xbox die Rede, aber geplant seien weitere Versionen durchaus.

Wann erscheint Lonesome Village? Es dauert nicht mehr lange. Einen offiziellen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, aber es soll schon "bald" in diesem Jahr soweit sein. Außerdem ist vom dritten Quartal des Jahres die Rede, was die Veröffentlichung in greifbare Nähe rückt.

Wie gefällt euch Lonesome Village?