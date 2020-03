Es ist schon länger bekannt, dass das Action-RPG und Soulslike Lords of The Fallen einen Nachfolger bekommen soll. Nun haben die Entwickler von CI Games verkündet, dass Lords of The Fallen 2 auch den Sprung auf die nächste Generation schaffen soll und für PS5 und Xbox Series X erscheint.

Wann ist der Release? Das ist weiterhin unklar. Die PS5 und Xbox Series X indes sollen zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen. Wir wissen aber nicht ob LotF 2 direkt zum Launch oder erst später in den Läden stehen wird.

Alle bestätigten Spiele für PS5 und Xbox Series X:

Was ist Lords of the Fallen für ein Spiel?

Lords of the Fallen 2 ist die Fortsetzung des gleichnamigen Action-RPG von 2014. Der frühere Entwickler Deck 13 ist nicht mehr an der Entwicklung beteiligt. Stattdessen übernimmt nun CI Games. Viel ist noch nicht über das Sequel bekannt, weshalb wir einen Blick auf den ersten Teil werfen.

So spielt sich Lords of the Fallen: Lords of the Fallen orientiert sich spielerisch an Dark Souls, setzt also auf einen hohen Schwierigkeitsgrad und ein Kampfsystem, das sich auf direkte Angriffe, direktes Ausweichen und Blocken sowie Ausdauer-Management verlässt.

Mit dem Protagonisten Hakin stellt ihr euch finsteren Dämonen entgegen, die ihr mit verschiedenen Waffen und magischen Fähigkeiten zu Mus verarbeitet, oder euch verarbeiten lasst. Natürlich ist der Schwierigkeitsgrad dem Genre entsprechend happig.

In unserem Test staubte das Spiel damals eine 79 ab und entpuppt sich als kurzweiliges Action-RPG, das allerdings an Balance- und Story-Macken krankt.