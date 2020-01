Xbox Series X-Spiele: Alle bestätigten Games für Project Scarlett

Der Countdown läuft. Zum Weihnachtsgeschäft 2020 wird die neue Xbox von Microsoft erscheinen, die zuvor nur den Codenamen "Project Scarlett" trug. Mittlerweile steht aber fest, dass sie Xbox Series X heißen wird. Dazu sind bislang ein paar technische Daten bekannt, den Reveal von endgültigem Namen und dem Design der Konsole hebt sich Microsoft vermutlich für 2020 auf.

Trotz dieser großen Infolücke gibt es allerdings schon einige Titel die für Microsofts Next-Gen-Konsole bereits bestätigt - oder zumindest angedeutet sind. All diese Spiele haben wir in diesem Artikel für euch zusammengetragen.

Anmerkung: Wie die PS5 wird auch die Xbox Scarlett über ein Abwärtskompatibilitäts-Feature verfügen, ihr könnt also vermutlich die meisten - oder vielleicht auch alle - Xbox One-Spiele auf dem neuen System zocken. In dieser Liste findet ihr alle Spiele, die dediziert für die Xbox Scarlett geplant und entwickelt werden.

Da stetig neue Spiele dazukommen, werden wir diese Liste fortlaufend updaten.

Letztes Update: 13. Januar 2020.

Halo: Infinite

Genre: Shooter

Shooter Release-Termin für Series X: 4. Quartal 2020

4. Quartal 2020 Release für Current Gen: 4. Quartal 2020 (Xbox One)

Zum Launch der Scarlett startet direkt auch der neueste Teil der wohl populärsten Microsoft-Exklusivserie. In Halo: Infinite kehrt der Master Chief nach dann über fünfjähriger Abstinenz auf die Bildschirme zurück.

Darum geht's im Spiel: Entwickler 343 Industries bezeichnet Halo: Infinite als "Soft Reboot", die Serie wagt also in gewissen Bereichen einen Neustart. Ob das bei Story und/oder Gameplay sein wird, ist noch schwer abzuschätzen, denn die Infos zum nächsten Master Chief-Abenteuer sind bislang rar gesät. Allerdings scheint schon festzustehen, dass Infinite "größer und aufgeräumter" als Halo 5: Guardians werden soll.

Hellblade 2: Senua's Saga

Genre: Action Adventure

Action Adventure Release-Termin für Series X: 2020

Hellblade 2 wurde im Zuge der Game Awards 2019 angekündigt und erscheint für Xbox Series X.

Viel mehr ist allerdings noch nicht über die Fortsetzung bekannt. Im Trailer sehen wir erneut Heldin Senua, es handelt sich also offenbar um eine direkte Fortsetzung des düsteren Action-Adventures.

Das Spiel wird für die Next Gen-Xbox entwickelt, der obige Trailer zeigt Ingame-Material.

Battlefield 6

Genre: Shooter

Shooter Release-Termin für Series X (& PS5): 2021

Der Titel ist noch ein Platzhalter, dass das nächste Battlefield aber auch für die Next Gen-Konsolen erscheinen wird, steht bereits fest. Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, hat das zumindest in einer Telefonkonferenz mit Investoren bestätigt.

Darum geht's im Spiel: Es wird höchstwahrscheinlich geschossen. Und Fahrzeuge sind ebenfalls nicht unwahrscheinlich. Alles andere (Setting, Solo-Kampagne etc.) wäre derzeit pure Spekulation.

Dying Light 2

Genre: Action

Action Release-Termin für Series X (& PS5): noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Release für Current Gen: nicht nicht bekannt (PS4, Xbox One, PC)

In einem längeren Interview mit Wccftech im Juli 2019 wurde Chief Technology Officer Pawel Rohleder darauf angesprochen, ob Dying Light 2 als Cross Gen-Titel erscheinen wird. Seine Antwort? Ja, das Zombie-Open World-Spiel wird sowohl für die aktuellen Konsolen (und PC) als auch für PS5 und Scarlett veröffentlicht.

Darum geht's im Spiel: Mit Dying Light 2 setzt sich die Zombie-Hatz fort. Erneut spielen wir in der Ego-Perspektive, und erneut verschlägt es uns in eine riesige Open World. Wie der Vorgänger bietet Teil 2 einen Gameplay-Mix aus rasanten Parkour-Manövern über den Dächern einer frei zugänglichen Stadt, martialischen Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen sowie eine Story über den Untergang der Welt.

Marvel's Avengers

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release-Termin für Series X (& PS5): noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Release für Current Gen: 4. September (PS4, Xbox One, PC)

Marvel's Avengers schlägt im Mai 2020 zunächst für die Konsolen der aktuellen Generation auf, soll später aber ebenfalls auf die PS5 wandern. Das bestätigten die Entwickler von Crystal Dynamics vor einigen Wochen. Dabei teasten sie zwar schon Gameplay-Verbesserungen für die Next-Gen-Version an, gingen dabei aber nicht weiter ins Detail.

Darum geht's im Spiel: Im Action-Adventure schlüpfen wir in die Rollen von Ms. Marvel, Black Widow, Hulk, Captain America und Co. Der Titel bietet dabei sowohl einen Singleplayer als auch einen Koop-Modus mit bis zu fünf Spielern. Laut Publisher Square Enix ist Marvel's Avengers als Service-Game ausgelegt, das über mehrere Jahre hinweg mit neuen Inhalten ausgebaut werden soll.

Watch Dogs Legion

Genre: Action

Action Release-Termin für Series X (& PS5): noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Release für Current Gen: 2020 (PS4, Xbox One, PC)

Watch Dogs Legion sollte ursprünglich im März 2020 erscheinen, wurde aber verschoben. Stattdessen soll das Hacker-Abenteuer nun als Cross-Gen-Spiel auf den Markt kommen, wird also sowohl für aktuelle als auch für Next Gen-Konsolen veröffentlicht.

Darum geht's im Spiel: Watch Dogs Legion spielt im London der Zukunft. Teil 3 der Open-World-Reihe ist erneut ein Action-Adventure mit Hacker-Fähigkeiten, diesmal schwingt aber eine gewisse Cyberpunk-Atmosphäre mit. Das besondere Feature von Watch Dogs Legion: Ihr könnt die Kontrolle über jeden NPC in der offenen Spielwelt übernehmen.

Gods & Monsters

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release-Termin für Series X (& PS5): noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Release für Current Gen: 2020 (PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia)

Nicht nur Watch Dogs, sondern auch das Ubisoft-Spiel Gods & Monsters ist als Cross-Gen-Titel geplant. 2020 wandert das Action-RPG zunächst unter anderem auf PS4, Xbox One und Switch und soll später dann für PS5 und Scarlett kommen.

Darum geht's im Spiel: Im von Zelda: Breath of the Wild inspirierten Action-RPG dreht sich alles um die griechische Mythologie. Wir spielen einen Helden namens Phoenix, der Zeus persönlich helfen und seinen Erzfeind Typhon samt Monsterbrut vernichten soll.

Rainbow Six: Quarantine

Genre: Taktik-Shooter

Taktik-Shooter Release-Termin für Series X (& PS5): noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Release für Current Gen: 2020 (PS4, Xbox One, PC)

Rainbow Six Quarantine ist schließlich ein weiterer Titel aus Ubisofts Portfolio, der einen Cross-Gen-Release feiern wird.

Darum geht's im Spiel: Mit Rainbow Six Quarantine erwartet uns ein Spin-Off, das auf dem 2015 erschienenen Rainbow Six Siege basiert. Wie in dessen Outbreak-Event ziehen wir zusammen mit zwei anderen Spielern als SWAT-Einheit gegen Infizierte in die Schlacht, die ein Gelände besetzt haben. Der Taktikshooter nutzt aus R6S bekannte Waffen, sowie bekannte Operatoren wie Ella oder Vigil.

Der Herr der Ringe: Gollum

Genre: Stealth-Action

Stealth-Action Release-Termin für Series X (& PS5): 2021

2021 Release für Current Gen: Nein

2021 wird ein weiteres Spiel aus dem Herr der Ringe-Univsersum erscheinen. Hauptfigur: Die tragische Figur des Gollum.

Darum geht's im Spiel: Gollum beinhaltet sowohl Stealth- als auch Action-Elemente, die gespaltene Persönlichkeit des Hauptcharakters wird ebenfalls ein zentraler Bestandteil des Spiels sein und kann anscheinend sogar in unterschiedlichen Quest-Verläufen resultieren. Außerdem werden bekannte Figuren wie Gandalf auftauchen, zeitlich spielt Gollum vor dem ersten Herr der Ringe-Film "Die Gefährten".

Angedeutete Series X-Spiele

Neue Star Wars-IP

Ein EA-Studio arbeitet laut Patrick Klaus, General Manager bei EA Motive, an einem "einzigartigen" Next-Gen-Spiel im STar Wars-Universum. Es soll sich dabei um eine neue IP handeln, Genre oder gar Release-Termin stehen noch nicht fest.

Everwild

Auf der X019 wurde überraschend das nächste Projekt von Rare angekündigt, das ganz offensichtlich in ein neues Fantasy-Universum mit etlichen ausgefallenen Tierarten entführt. Ein Release vor Ende 2020 würde uns schwer wundern, deswegen kommt Everwild als Scarlett-Spiel sehr gut in Frage.

Cyberpunk 2077

CD Projekt Reds neues RPG Cyberpunk 2077 wandert im April 2020 zunächst einmal auf PS4, Xbox One und PC. Eine Version für PS5 und Scarlett haben die Macher aber schon angedeutet.

Diablo 4

Der Release von Blizzards lang ersehntem Action-RPG Diablo 4 ist zunächst für PS4, Xbox One und PC angedacht, eine Next Gen-Version ist aber nicht ausgeschlossen. Die Macher haben diese nach eigenen Angaben im Hinterkopf. Angekündigt wurden sie deshalb noch nicht, weil man die genauen Launch-Daten der Konsolen noch nicht kenne.

Final Fantasy 14

Während der X019 in London wurde bekannt gegeben, dass im Jahr 2020 auch etliche Final Fantasy-Spiele in den Xbox Game Pass kommen werden. Darüber hinaus wurde auch verkündet, dass Final Fantasy 14 auf die Xbox kommen wird. Welche Generation damit gemeint ist, blieb hingegen offen. Gut möglich, dass der Titel für die Scarlett kommt.

Bei den unteren Spielen gehen wir davon aus, dass sie aufgrund ihres Release-Zeitraums als Cross-Gen-Titel erscheinen, oder dass deren Release noch so weit in der Zukunft liegt, dass wir sie eher für Next Gen- als für Current-Gen-Konsolen erwarten.

Noch mehr Xbox-Releases: