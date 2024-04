'Der Lüfter macht zu viel Lärm', sagt ein PC-User und steckt dann eine Metall-Schere (!) in sein Netzteil

Eine Nagel-Schere hat nun wirklich gar nichts im PC-Netzteil zu suchen (Bild: reddit.com/gallery/1bzywfv).

Okay, ihr Lieben, heute haben wir eine Geschichte für euch, die ihr auf gar keinen Fall nachmachen solltet. Lasst euch das eine Lehre sein und schreibt es euch anhand dieses Negativ-Beispiels hinter die Ohren: Niemals dürft ihr einen metallischen, also Strom leitenden Gegenstand in ein Netzteil stecken.

Am besten steckt ihr so etwas überhaupt nirgendwo rein (außer vielleicht ein Buttermesser in die Margarine oder so). Ihr könntet nicht nur einen Kurzschluss oder Brand dadurch auslösen, sondern schlimmer noch: Womöglich sterbt ihr an einem Stromschlag. Also noch einmal: nicht nachmachen!

Das Wichtigste im Überblick: PC-Nutzer stoppt lauten Netzteil-Lüfter mit Nagelschere - extrem gefährliche Aktion

Community entsetzt über riskantes Vorgehen, ein Wunder dass nichts passiert ist

Niemals metallischen Gegenstand ins Netzteil stecken wegen Lebensgefahr!

Defektes Netzteil sofort ersetzen, kein Herumdoktern auf eigene Faust!

Ganz schlechte Idee: PC-Nutzer hat extrem großes Glück mit seiner Reparatur Marke Eigenbau

Darum geht's: Auf Reddit gibt es haufenweise Berichte von Techniker*innen, die die wildesten Erfahrungen bei ihrer Arbeit machen. Dieser Kunde hier schießt allerdings den sprichwörtlichen Vogel ab. Weil sein PC zu laut war, hat er die Quelle des Lärms ausgemacht – und zwar den im Netzteil rotierenden Lüfter. Um ihn zu stoppen, hat er die Drehbewegungen kurzerhand mit einer Nagelschere angehalten.

"'Der Lüfter macht zu viel Lärm, also habe ich eine Lösung gefunden', hat mein Klient gesagt."

Wirklich keine gute Idee: Wenn ein Lüfter so laut lärmt, dann ist er höchstwahrscheinlich in irgendeiner Form defekt. Sollte euch so ein Geräusch auffallen und stören, müsst ihr den Lüfter ersetzen. Da es sich hierbei aber um den Lüfter innerhalb des Netzteils handelt, sollte daran nicht groß herumgedoktert, sondern am besten gleich das ganze Netzteil ausgetauscht werden.

Auf gar keinen Fall solltet ihr aber etwas metallisches in das Netzteil stecken. Der PC-Besitzer hier hatte unglaubliches Glück, dass er die Schere nicht so tief in das Netzteil gesteckt hat, dass die leitenden Komponenten erwischt wurden.

Stattdessen hat er unglaublicherweise wirklich nur den Lüfter angehalten. Sein Plan hat also funktioniert, um ein Haar hätte die Aktion aber wirklich kolossal schief gehen können.

Community ist fassungslos: Dass hierbei niemand verletzt wurde und keine mittelschwere Katastrophe ausgebrochen ist, grenzt an ein Wunder. Die meisten Kommentare-Schreibenden können es dann auch kaum glauben, dass irgendwer wirklich auf so eine Idee kommt.

Habt ihr schon einmal etwas ähnlich Gefährliches gesehen oder leichtsinnigerweise vielleicht sogar selbst gemacht?