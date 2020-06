Am 28. August 2020 erscheint die Mafia 1 Definitive Edition und ihr könnt diese nun bei den üblichen Händlern für PS4 und Xbox One vorbestellen. Im Gegensatz zur Definitive Edition von Mafia 2 und Mafia 3 handelt es sich hierbei um ein vollständiges Remake.



Das macht die Mafia Definitive Edition anders: Euch erwartet eine komplette Neuentwicklung und die ursprüngliche Kampagne wird sogar erweitert. Dabei wird auch das Gameplay modernisiert. Zudem wurde die Grafik deutlich verbessert und sieht auf den ersten Screenshots nun richtig gut aus.



Die Open World von Mafia 1 wird außerdem mit neuen Sammelgegenständen erweitert und für eine bessere Mobilität sorgen Motorräder. Passend dazu ist Lost Heaven nun auch größer als im Original-Spiel. Die Entwickler versprechen »eine detailgetreue Neuauflage, die den Klassiker von 2002 in allen Aspekten verbessert«.

