MAG 2021 eröffnet den Wettkampf mit Lara Loft, NinotakuTV, Capcom und vielen mehr

Auch in diesem Jahr eröffnet die Messe MAG 2021 wieder ihre Pforten. Allerdings wird das Online-Community-Event nicht vor Ort, sondern erneut virtuell stattfinden. Besucher*innen können sich auf ein Event der besonderen Art freuen, da die Veranstalter*innen in diesem Jahr eine besondere Wettkampf-Mechanik eingebaut haben.

Team Maggie gegen Team Megan auf der MAG 2021

Was ist die MAG? Die alljährlich stattfindende Messe ist ein Community-Event in Deutschland, das für Fans von Videospielen, Animes, Mangas, Cosplay und Influencern ausgelegt wird. Für das digitale Event in diesem Jahr müsst ihr keine Eintrittskosten bezahlen, alle Interessierten können teilnehmen.

Auf der virtuellen Messe könnt ihr die unterschiedlichsten Stände besuchen. Zu den Ausstellern zählen beispielsweise Capcom, Kazé und Crunchyroll, aber auch beliebte Content-Creator wie Lara Loft, PietSmiet und unser Webedia-Kollege Nino Kerl von NinotakuTV sind auf der Messe zu finden.

GamePro ist in diesem Jahr in der Partner- und Sponsorenriege der MAG 2021 dabei. Auch unsere Webedia-Kollegen von GameStar und MeinMMO sind mit von der Partie.

Den ersten Trailer zum MAG 2021-Event könnt ihr euch hier ansehen:

Was ist das Besondere in diesem Jahr? Auf der MAG 2021 könnt ihr euch einem von zwei Teams anschließen: Team Maggie und Team Megan. Sobald ihr euch einer der beiden Schulen anschließt, müsst ihr Punkte für das jeweilige Team sammeln.

Ihr sammelt Punkte, indem ihr Gegenstände in eurer Teamfarbe einfärbt oder Abstimmungen in der Streaming-Show auf Twitch vornehmt. Auch das Kaufen von Merch-Paketen bringt eurem Team Punkte ein. Außerdem wird es einige Aktionen wie das Sticker-Sammeln geben.

Erhaltet einen kleinen Vorgeschmack

Wer sich schon einmal vorab ein Bild von der virtuellen Messe machen will, kann dies bereits jetzt tun. Auf dem Bahnhofsvorplatz könnt ihr euren Avatar durch die Welt im Pixel-Stil bewegen, um euch mit den Mechaniken vertraut zu machen.

Wann findet die MAG statt? Das eigentliche Event findet ein komplettes Wochenende lang statt.

Beginn: 26. November 2021, 10:00 Uhr

26. November 2021, 10:00 Uhr Ende: 28. November 2021, 22:00 Uhr.

Um an der MAG 2021 teilzunehmen, braucht ihr kein Programm herunterladen. Das Event läuft komplett im Browser ab. Ihr müsst euch lediglich euren Avatar erstellen, schon könnt ihr im Internetbrowser eurer Wahl das digitale Event erkunden.

Werdet ihr an der MAG 2021 teilnehmen und falls ja, welchem Team werdet ihr beitreten?